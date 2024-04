Κι όμως, ο Ναδάλ είναι ακόμα εδώ! (vids)

Κόντρα στα προγνωστικά και κόντρα σε όλες τις αντιξοότητες των τελευταίων μηνών, ο θρυλικός Ισπανός λύγισε με 7-6(6), 6-3 τον Άλεξ Ντε Μινόρ σε 2 ώρες και 2 λεπτά και πήρε το εισιτήριο για τη φάση των «32» της διοργάνωσης.

Εκεί θα βρει τον Αργεντινό Πέδρο Κατσίν (Νο.91), που μπήκε στο τουρνουά με ρεκόρ 0-10 τη φετινή σεζόν, όμως νίκησε με 7-6(7), 3-6, 6-4 τον Φράνσις Τιάφοου και έκανε το 2/2 στη Μαδρίτη.

Ο Ράφα κατέβηκε στο χωμάτινο Masters με τον πήχη πολύ χαμηλά και με σκοπό να αγωνιστεί μια τελευταία φορά μπροστά στους συμπατριώτες του. Σήμερα, όμως, είχε... στιγμές του παρελθόντος και κατάφερε να σταματήσει έναν παίκτη που είναι από τους καλύτερους της φετινής σεζόν, κάνοντας τον κόσμο να παραληρεί στις εξέδρες!

Δεν ξέρουμε αν και πόσο μπορεί να προχωρήσει στη συγκεκριμένη διοργάνωση (ο δρόμος είναι, πάντως, ανοιχτός), όμως σίγουρα παίρνει ματς στα πόδια του και... θάρρος εν όψει Roland Garros, που αποτελεί και τον μεγάλο του στόχο για αυτή την τελευταία (κατά πάρα πιθανότητα) σεζόν της καριέρας του. Αν και πριν λίγες μέρες ξεκαθάρισε ότι η συμμετοχή του στο αγαπημένο του Grand Slam δεν είναι ακόμα βέβαιη.

Στον τρίτο γύρο πέρασε και ο Ντανίλ Μεντβέντεφ (Νο.4), που έχασε το πρώτο σετ από τον Ματέο Αρνάλντι, αλλά πήρε τελικά τη νίκη σε βάρος του νεαρού Ιταλού με 2-6, 6-4, 6-4. Ο επόμενος αντίπαλός του είναι ο Σεμπ Κόρντα, που άφησε εκτός με 6-3, 6-3 τον Μαξ Παρσέλ.

Όπως θα δείτε και στο βίντεο, το ματς του Ράφα παρακολούθησε και ο Ζινεντίν Ζιντάν.

The moment Rafael Nadal sent the Manolo Santana WILD 🗣️🗣️ @RafaelNadal #MMOPEN https://t.co/SMAZSA3ATg pic.twitter.com/TV1s0S84XK

37 GOING ON 27 👑@RafaelNadal defies age and ranking to take out de Minaur in Madrid!#MMOpen pic.twitter.com/fy9IHl5lwa