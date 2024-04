Άναψε... φωτιές ο Σαλάχ: «Αν μιλήσω...» (vid)

Είχε και νέο «επεισόδιο» το σκηνικό ανάμεσα σε Κλοπ και Σαλάχ στο ματς της Λίβερπουλ με την Γουέστ Χαμ.

Ο σταρ των «reds εθεάθη να αποχωρεί από τα αποδυτήρια και να λέει πως «θα ανάψω φωτιά σήμερα αν μιλήσω», με ρεπόρτερ να τον ρωτάει απορημένος «φωτιά;» και τον Σαλάχ να του απαντά «φυσικά».

Υπενθυμίζεται πως ο Κλοπ διανύει τις τελευταίες του εβδομάδες στο Άνφιλντ, με τον Άρνε Σλοτ να ετοιμάζεται να τον αντικαταστήσει στην άκρη του πάγκου της Λίβερπουλ.

Salah: If I speak today there will be fire.



Reporter: Fire?



Salah: Of course! pic.twitter.com/X2vNHL9FA5