Διαχρονική… καψούρα του Μπέου ο «καυτός» Ντέλετιτς - Η ηχηρή απουσία στη Ριζούπολη

Το SDNA έχει το ρεπορτάζ για το μεταγραφικό…απωθημένο του ισχυρού άνδρα της θεσσαλικής ομάδας που εκπληρώθηκε το φετινό καλοκαίρι, με τον Σέρβο μεσοεπιθετικό να…πιάνει Παγασητικό και να επανασυστήνεται (με δυναμικό τρόπο) στο ελληνικό ποδοσφαιρικό κοινό - Το βολιώτικο παιδί που δεν έκανε check in στο «Γ. Καμάρας».

My name is Ντέλετιτς. Μίλος Ντέλετιτς. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός επανασυστήθηκε στο σουπερλιγκάτο ποδοσφαιρικό κοινό το βράδυ του Σαββάτου (27/8) στη Ριζούπολη και για δεύτερη φορά στους οπαδούς της ΑΕΚ.

Η πρώτη γνωριμία με τους φίλους της ΑΕΚ καταγράφηκε το καλοκαίρι του ΄19, όταν έπειτα από το επεισοδιακό διαζύγιο με την ΑΕΛ του Αλέξη Κούγια, ο «Ντέλε» αποχώρησε από τη Λάρισα κι έστριψε το τιμόνι προς Σπάτα μεριά για λογαριασμό της Ένωσης.

Με τη φανέλα των «κιτρινόμαυρων» δεν έβγαλε πολλά κιλά ιδρώτα. Αγωνίστηκε μόλις σε όλα κι όλα εννέα παιχνίδια (364 λεπτά) κι ενώ έπαιξαν και τρεις δανεισμοί σε Αστέρα Τρίπολης, Λαμία και Ανόρθωση, με τον ίδιο να περιμένει τη δεύτερη ευκαιρία (όπως δήλωσε πιο παλιά στο SDNA) για την καθιέρωσή του στην ΑΕΚ που δεν ήρθε ποτέ.

Το φετινό καλοκαίρι έκοψε τον «ομφάλιο λώρο» με την ΑΕΚ κι ως ελεύθερος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με το Βόλο.

Για τους καλά γνωρίζοντες μάλιστα, το συγκεκριμένο deal, εκπλήρωσε ένα μεταγραφικό απωθημένο του Αχιλλέα Μπέου.

Ο ισχυρός άνδρας της θεσσαλικής ομάδας γούσταρε τον Ντέλετιτς από την περίοδο που «ζωγράφιζε» στον θεσσαλικό κάμπο με τη φανέλα της ΑΕΛ.

Μετά την… προαγωγή του στην ΑΕΚ, ο Μπέος επιχείρησε αρκετές φορές να τον «τσιμπήσει» με τη μορφή δανεισμού από την Ένωση χωρίς ωστόσο επιτυχία.

Το περασμένο καλοκαίρι ο πρόεδρος του Βόλου έριξε δίχτυα για τον «Ντέλε», αλλά από την στιγμή που μπήκε στο… κόλπο η Ανόρθωση και το πιο φουσκωμένο πορτοφόλι της ο παίκτης κατέληξε στην Κύπρο.

Μετά το «game over» στο «νησί της Αφροδίτης» ο Μπέος δεν ξέχασε τον Ντέλετιτς και με προσωπικές ενέργειες ολοκλήρωσε την μεταγραφή του στο Βόλο και τον έφερε στον Παγασητικό.

Στα 28 χρόνια του ο Σέρβος winger με το «καλημέρα» έδειξε ικανός να κάνει τη διαφορά στο Βόλο.

Στο ματς της πρεμιέρας του πρωταθλήματος με τον Αστέρα Τρίπολης άνοιξε λογαριασμό με τα δίχτυα και στο…καπάλι σκόραρε (και) στη μάχη της Ριζούπολης κόντρα στην ΑΕΚ.

Μάλιστα για το γκολ που πέτυχε στο «Γ.Καμάρας» καταφέρνοντας με ένα φοβερό σουτ έξω από την περιοχή να περάσει την μπάλα ανάμεσα από πολλά σώματα και την τρύπα της βελόνας, αποθεώθηκε από τους συμπαίκτες του και το τεχνικό τιμ στα αποδυτήρια της ομάδας μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ.

Για την ιστορία να σημειώσουμε κι αυτό: ο άνθρωπος που τον έφερε στο Βόλο και του φόρεσε τη φανέλα της θεσσαλικής ομάδας δεν συμμετείχε στη live αποθέωση του Ντέλετιτς στη Ριζούπολη.

Ο Αχιλλέας Μπέος πήρε δικαιολογημένη (ηχηρή) απουσία, αφού ο τελικός του παγκοσμίου πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης Κ16 που έλαβε χώρα στο Βόλο το Σάββατο (27/8) κράτησε τον Δήμαρχο της πόλης στη βάση του.

Συμβαίνουν κι αυτά.