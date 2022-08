Η αποκλεισμένη Λέφσκι Σόφιας θέλει επανάληψη του αγώνα με τη Χάμρουν

Η ομάδα από τη Μάλτα έκανε την έκπληξη στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League και συνεχίζει στα πλέι οφ της διοργάνωσης καθώς απέκλεισε τους Βούλγαρους, που νωρίτερα είχαν βγάλει εκτός τον ΠΑΟΚ.

Ωστόσο, η Λέφσκι έχει απευθυνθεί στην UEFA με καταγγελία κατλα του κύρους του δεύτερου αγώνα ισχυριζόμενοι πως.οι Μαλτέζοι έκαναν παράβαση στη σέντρα, αφού είχαν δεχθεί γκολ στο 90+1' (1-1).

Την ώρα που ο παίκτης της Χάμρουν Σπάρτανς έδινε συνέχεια στο παιχνίδι στη μεσαία γραμμή, ένας συμπαίκτης του είχε μπει ήδη στο μισό της Λέφσκι, κάτι που βάσει κανονισμών απαγορεύεται.

Κατόπιν η Χάμρουν Σπάρτανς πέτυχε γκολ και το παιχνίδι πήγε στην παράταση...

BREAKING: Levski have filed a complaint, asking UEFA for their Conference League clash with Hamrun to be REPLAYED! The reason is that a Hamrun player entered the Levski half (as the 📸 shows) before the Maltese side resumed the match after conceding a goal. Then Hamrun scored… pic.twitter.com/DfC0xwGGgt