Σέρβος δισεκατομμυριούχος πάει να αγοράσει την αντίπαλο του ΠΑΟΚ!

Μπροστά σε αλλαγή οικονομικού στάτους ενδέχεται να βρεθεί η προσεχής αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον 2ο προκριματικό του Conference League, περίπου έναν μήνα πριν από τα μεταξύ τους παιχνίδια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Βουλγαρία, ο Σέρβος επιχειρηματίας Ντράγκαν Σόλακ και η εταιρία United Group ξεκίνησε διαπραγματεύσεις για την εξαγορά του 80% των μετοχών της Λέφσκι Σόφιας.

Ο Σόλακ είναι ιδιοκτήτης της Σαουθάμπτον, ενώ εδώ και δύο χρόνια έχει επεκτείνει τον επενδυτικό του κύκλο και στην Ελλάδα, εξαγοράζοντας την Forthnet (Nova), αλλά και την Wind.

O 58χρονος Σέρβος δισεκατομμυριούχος είναι αυτή την στιγμή από τους πλουσιότερους ανθρώπους στα Βαλκάνια και ενδεχόμενη εμπλοκή του στην Λέφσκι είναι δεδομένο ότι μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες και να έχει αντίκτυπο και στις αναμετρήσεις απέναντι στον ΠΑΟΚ!

