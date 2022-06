Συμφώνησε με τον Μανέ η Μπάγερν, απομένει το deal με τη Λίβερπουλ (pic)

Όπως μεταδίδεται αυτή την ώρα στον διεθνή Τύπο, ο Σενεγαλέζος άσος τα έχει βρει σ' όλα με την Μπάγερν για τριετές συμβόλαιο έναντι 60 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά. Έτσι ο Μανέ θα είναι ένας εκ των πλέον ακριβοπληρωμένων ποδοσφαιριστών του ρόστερ της Μπάγερν, ενώ για συμβεί αυτό ο 30χρονος άσος απέρριψε προτάσεις τόσο της Μπαρτσελόνα όσο και της Παρί Σεν Ζερμέν.

Έτσι απομένει, πλέον, το deal με τη Λίβερπουλ με την οποία ο παίκτης έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2023. Οι Βαυαροί έχουν ξεκινήσει από την Τρίτη (31/5) τις συζητήσεις με τους «κόκκινους» για το ποσό που θα χρειαστεί προκειμένου να κλείσει η μεταγραφή του Μανέ.

Η Λίβερπουλ φέρεται να αξιώνει 50 εκατομμύρια ευρώ, την ώρα που η αρχική πρόταση της Μπάγερν αφορά σε 30.

Sadio Mane has agreed a three year contract with Bayern Munich. PSG and Barcelona were also interested. He has spoken directly to Julian Nagelsmann. Now up to clubs to agree a fee. Liverpool and Bayern Munich began official talks yesterday.