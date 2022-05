Η οικονομική «δύναμη» των ιδιοκτητών στην Πρέμιερ Λιγκ-Σε ποια θέση είναι ο Μαρινάκης

Ξένο δημοσίευμα παρουσιάζει την περιουσία των ιδιοκτητών των συλλόγων της Πρέμιερ Λιγκ, όπου ανήκει πια και η Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Το ρεπορτάζ δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα Sportbible, που έχει συγκεντρώσει στοιχεία από Mirror, Sun και Talksport.

Δεν πρόκειται, βέβαια, για επίσημα στοιχεία αυτά που παρουσιάζονται ως οικονομική «δύναμη» του κάθε ιδιοκτήτη με δεδομένο πως δεν έχουν καταγραφεί με ακρίβεια περιουσιακά στοιχεία όπως αυτά του ομίλου επενδυτών από τη Σαουδική Αραβία που έχει αγοράσει τη Νιούκαστλ, με περιουσία ύψους 375 δισεκατομμυρίων ευρώ!

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στην 18η θέση με 592,5 εκατ. ευρώ, μπροστά από τον Ιταλό Αντρέα Ραντριτσάνι της Λιντς (403,6) και τον Βρετανό Μάθιου Μπέναμ της Μπρέντφορντ (3,5).

Αναλυτικά η κατάταξη από τον 20ο ως τον 1ο (τα ποσά που αναφέρονται είναι σε λίρες):

20. Brentford – Matthew Benham (£3m)

19. Leeds – Andrea Radrizzani (£344m)

18. Nottingham Forest – Evangelos Marinakis (£505m)

17. Brighton – Tony Bloom (£765m)

16. Bournemouth – Maxim Denim (£900m)

15. West Ham – David Sullivan and David Gold (£1.62bn)

14. Everton – Farhad Moshiri (£1.9bn)

13. Liverpool – John Henry (£2.14bn)

12. Southampton – Gao Jisheng (£2.3bn)

11. Leicester – Aiyawatt Srivaddhanaprabha (£2.9bn)

10 Crystal Palace – Joshua Harris (£3.36bn)

9. Manchester United – The Glazers (£3.5bn)

8. Tottenham – Joe Lewis (£3.6bn)

7. Wolves – Guo Guangchang (£4.5bn)

6. Aston Villa – Nassef Sawiris (£5.3bn)

5. Fulham – Shahid Khan (£5.8bn)

4. Arsenal – Stan Kroenke (£6.35bn)

3. Chelsea – Todd Boehly and Clearlake Capital (£10.86bn)

2. Man City – Sheikh Mansour (£22.9bn)

1. Newcastle – Saudi Public Investment Fund (£320bn)