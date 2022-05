Κόλαση στην Τουρκία: Επεισόδια, τραυματίες και φωτογραφίες με γιαταγάνια (vid, pic)

Εικόνα που σοκάρει...

Οπαδοί της Καϊσερίσπορ ταξιδεύουν με γιαταγάνια στην Κωνσταντινούπολη για τον τελικό του Κυπέλλου Τουρκίας με τη Σίβασπορ που διεξάγεται απόψε στις 20:00.

Όπως φαίνεται στη σοκαριστική εικόνα που ανήρτησαν στα social media, οι κουκουλοφόροι πόζαραν με μάσκες που φέρουν σκελετούς και ένας εξ αυτών κρατάει το γιαταγάνι στο χέρι του.

Βέβαια, γενικώς το ματς μυρίζει... μπαρούτι, καθώς από το πρωί υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ οπαδών σε κεντρικούς δρόμους της Πόλης, με τραυματίες και πολλές υλικές ζημιές!



Turkish Cup final. 26.05.2022

Kayserispor - Sivasspor.

Clashes between fans before the match in Istanbul. pic.twitter.com/DQFKWT3pe2