Σωκράτη εσύ… δήθεν σταρ!

Επέστρεψε στην Ελλάδα για να κλείσει την καριέρα του. Προς το παρόν, όμως, την αμαυρώνει! Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος μοιάζει σκιά του εαυτού του, και κατάφερε την επομένη του ντέρμπι να έχει απέναντί του φίλους και «εχθρούς».

Αν είχε μια κάμερα πάνω του… Αν υπήρχε, όπως συμβαίνει σε ντοκυμαντέρ ή πολύ σημαντικούς αγώνες, μια κάμερα να τον ακολουθεί στα 90 λεπτά του αγώνα… Αν καταγραφόταν η κάθε του ενέργεια, η κάθε του κίνηση, η κάθε του αντίδραση, η κάθε του γκριμάτσα, η κάθε του κουβέντα, ο κάθε μορφασμός, τότε και ο ίδιος ίσως σήμερα να ντρεπόταν για τον εαυτό του. Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος ήρθε τον Ιανουάριο του 2021 στην Ελλάδα για να κλείσει μια σπουδαία καριέρα. Δεν τον είχαν πάρει τα χρόνια. 34 χρονών σήμερα, σίγουρα μπορεί να σκέφτεται ότι έχει χρόνια ποδοσφαίρου μπροστά του. Με πορεία στα σπουδαιότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με παραστάσεις στο υψηλότερο επίπεδο που μπορεί να βρεθεί ποδοσφαιριστές, με συμμετοχές μεταξύ άλλων σε Μίλαν, Άρσεναλ και Μπορούσια Ντόρτμουντ, με τίτλους, με συμμετοχές σε Euro και σε μουντιάλ και όμως: Ξημέρωσε μια μέρα που γνωρίζει καθολική απαξίωση. Η μέρα που αναρωτιέσαι…

Γιατί άρχισες Μανιάτη να θυμίζεις…;

Πού θυμηθήκαμε, θα αναρωτηθεί κανείς, τον βετεράνο διεθνή μέσο, ο οποίος έχει σχεδόν τρία χρόνια που σταμάτησε την καριέρα του; Ε, ήταν κάποτε ένα ντέρμπι σαν το χθεσινό. Ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό, και ο Γιάννης Μανιάτης είχε κλέψει την παράσταση με τη συμπεριφορά του. Τσαμπουκάδες, μορφασμοί, διαμαρτυρίες, προκλήσεις… Με τη διαφορά ότι ο μέσος του Ολυμπιακού ήταν σε εκείνο το ματς (σ.σ. 22/2/2015) αρχηγός των ερυθρολεύκων και, ήδη, τέσσερα χρόνια στον Πειραιά. Ήταν, δε, και θα μεθεόρτια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2014, οπότε μπορείς θεωρητικά να βρεις δικαιολογία. Κάτι που δεν μπορείς με τίποτα να βρεις στην παρουσία του Σωκράτη Παπασταθόπουλου χθες στη Λεωφόρο. Αρχηγός δεν ήταν, τουλάχιστον μέχρι την αποχώρηση του Γιουσέφ Ελ Αραμπί από τον αγωνιστικό χώρο. Στον Ολυμπιακό βρίσκεται περίπου 15 μήνες. Κι όμως: Έχει καιρό που με τη στάση του εξοργίζει ακόμα και όσους δεν έχουν παρωπίδες ή δεν είναι προκατειλημμένοι απέναντί του. Γιατί, κατά το περίφημο boys will be boys, υπάρχει το fans will be fans… Μόνο που εδώ δε μιλάμε για οπαδούς του Παναθηναϊκού, θερμόαιμους ή μη. Μιλάμε και για εκείνους του Ολυμπιακού.

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος κατάφερε την επομένη του ντέρμπι να είναι όλοι εναντίον του… Οι οπαδοί του Ολυμπιακού αγωνιστικά, και όλοι οι υπόλοιποι για τη συμπεριφορά του στο «Απ. Νικολαΐδης».

Τα tweets είναι χαρακτηριστικά. Το ίδιο χαρακτηριστικά είναι και τα δύο βίντεο που ακολουθούν. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε τις αψιμαχίες που περιμένεις να συμβούν σε ένα ντέρμπι, με τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο να κάνει σπριντ για να μην μείνει στην απέξω και κατηγορηθεί ότι δεν υπερασπίζεται τη φανέλα! Θυμίζει Γιάννη Μανιάτη στα καλά του, ή ακόμα και Γιώργο Τζαβέλλα σε έναν οποιοδήποτε αγώνα.

Το δεύτερο βίντεο είναι η φάση με τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο. Ο καθένας μπορεί να έχει τη γνώμη του. Αν είναι πέναλτι ή αν δεν είναι… Αν έπρεπε να το δει ο διαιτητής ή όχι… Αν γίνονται δεκάδες τέτοια μαρκαρίσματα σε ένα ματς ή όχι… Εκείνο που μετράει είναι η πρόθεση του Σωκράτη να παίξει στα όρια της παράβασης και την επόμενη στιγμή να απαξιώσει τον ποδοσφαιριστή που έχει απέναντί του. Και πάλι, ας πέσει το βίντεο:

Για το τέλος, αφήσαμε τον φωτογραφικό φακό. Προσοχή: Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή παγκόσμιας εμβέλειας, ο οποίος έπαιξε σε Bundesliga, Campionato, Premier League και τον οποίο θαυμάζουν χιλιάδες παιδιά. Κι όμως: Όπως έκανε και στα Ιωάννινα, όταν χωρίς απολύτως κανένα λόγο και σε μια καθαρή φάση, άρχισε να κυνηγάει τον διαιτητή, ενώ ακόμα το ματς παιζόταν, το ίδιο έκανε και χθες. Αδικήθηκε ο Ολυμπιακός; Προς Θεού, ούτε ο Πέδρο Μαρτίνς δεν το ισχυρίστηκε αυτό! Αδικήθηκε ο ίδιος; Ούτε καν! Εξάλλου, πέρα από τη φάση με τον Αλεξανδρόπουλο, υπάρχουν και περιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει δει την κίτρινη κάρτα κι όμως τελείωσε το ματς «στεγνός».

Η εικόνα μοιάζει ίδια. Αλλάζει μόνο κάθε εβδομάδα ή σε κάθε ματς ο διαιτητής που έχει απέναντί του. Κυνηγητό, διαμαρτυρίες, υποδείξεις, ενίοτε μέχρι και body check από έναν ποδοσφαιριστή που επιμένει να αμύνεται στα όρια του φάουλ και του πέναλτι, να τραβάει φανέλες διαρκώς και από έναν ποδοσφαιριστή που έχει κατορθώσει μέσα σε 15 μήνες να τον θεωρούν, πλέον, περιττό μέχρι και οι οπαδοί της ίδιας του της ομάδας. Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος θα μπορούσε να είναι ένας σούπερ σταρ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Επέλεξε να είναι ένας δήθεν σταρ. Εκείνο που ξέχασε, όμως, είναι ότι το δήθεν ουδείς αγάπησε… Όσο κι αν σηκώνει το δάκτυλο, όσο κι αν προσπαθεί να επιβληθεί στον εκάστοτε διαιτητή, ο κόσμος έχει αντίληψη.