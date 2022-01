Μένει οριστικά στην Γιουβέντους ο Μοράτα (pic)

Στις τάξεις της Γιουβέντους, θα συνεχίσει να είναι μέχρι το τέλος της σεζόν ο Αλβάρο Μοράτα.

Ο Ισπανός σέντερ φορ, μετά την άφιξη του Ντούσαν Βλάχοβιτς στους «μπιανκονέρι» βρισκόταν κοντά στην αποχώρηση του από την «Γηραιά Κυρία».

Μάλιστα ο ίδιος, βρέθηκε ένα βήμα μακριά από την Μπαρτσελόνα, καθώς αποτελούσε τον διακαή πόθο του Τσάβι, ενώ την περίπτωση του παρακολουθούσαν μεταξύ άλλων και οι Άρσεναλ, Τότεναμ , αλλά τελικά… τίποτα.

Σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε στο Twitter, ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο παίκτης θα συνεχίσει να είναι κάτοικος Τορίνο, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Από την πλευρά του ο τεχνικός της Γιουβέντους Μασιμιλιάνο Αλέγκρι υπολογίζει κανονικά στις υπηρεσίες του παίκτη, τον οποίο και θέλει να έχει στην διάθεσή του, για την κορυφή της επίθεσης μαζί με το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας Ντούσαν Βλάχοβιτς.



