Μαρτίνς vs ΑΕΚ: Απόλυτος κυρίαρχος ο Ολυμπιακός επί 4 χρόνια

Ο Ολυμπιακός καθάρισε ένα ακόμη ντέρμπι επί της ΑΕΚ και ο Πέδρο Μαρτίνς... εκτόξευσε το αήττητο σερί του από την Ένωση σε μια... ντουζίνα ματς ή 1142 μέρες!

«Διπλό»... μισού τίτλου ήταν για τον Ολυμπιακό αυτό το 2-3 επί της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, αφού την ώρα που άφηνε πίσω του στο +6 τον Δικέφαλο, έβλεπε και τον Ατρόμητο να «πληγώνει» τον άλλο μεγάλο αντίπαλό του, τον ΠΑΟΚ, στέλνοντάς τον και αυτόν στο -7. Πέρα από την εκτόξευση της διαφοράς από τους διώκτες του όμως, ο Ολυμπιακός της εποχής Μαρτίνς εκτόξευσε και το τρομερό σερί που τρέχει κόντρα στην Ένωση επί των ημερών του Πορτογάλου τεχνικού.

Με την 75η νίκη του -ιστορικά- επί της ΑΕΚ σε 178 μεταξύ τους ντέρμπι, οι «ερυθρόλευκοι» με τον Μαρτίνς στην άκρη του πάγκου, μετρούν αισίως 12 ματς χωρίς ήττα σε επίσημο παιχνίδι, τα τελευταία 3 χρόνια, 2 μήνες και 15 μέρες ή αλλιώς για 1142 μέρες. Από το πρώτο του ματς απέναντι στον Δικέφαλο, τον Οκτώβρη του 2018, ο Πορτογάλος τεχνικός μετράει 9 νίκες και 3 ισοπαλίες σε κανονική διάρκεια πρωταθλήματος, πλέι-οφ και Κύπελλο. Και μάλιστα με συνολική διαφορά τερμάτων 27-7! Η τελευταία νίκη της ΑΕΚ σε επίσημο ματς επί του Ολυμπιακού χρονολογείται 3 χρόνια και 9 μήνες πίσω, στις 7 Φεβρουαρίου 2018 με 2-1, για τα προημιτελικά του Κυπέλλου.

Μετρώντας μάλιστα την τελευταία δεκαετία συνολικά, δηλαδή από τη σεζόν 2021-22, ο Ολυμπιακός τρέχει ένα επί μέρους «σκορ» με 16 νίκες, 6 ισοπαλίες και 7 ήττες απέναντι στην ΑΕΚ (Πρωτάθλημα: 13/4/4, Κύπελλο: 3/2/3).

Αναλυτικά, τα 12 ματς του Μαρτίνς κόντρα στην ΑΕΚ:

21/11/2021 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 2-3 (Super League / 10η αγ.)

25/4/2021 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0 (Super League Play Off / 6η αγ.)

4/4/2021 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-5 (Super League Play Off / 2η αγ.)

3/1/2021 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 3-0 (Super League / 14η αγ.)

16/12/2020 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1 (Super League / 1η αγ.)

12/9/2020 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 0-1 (Κύπελλο / Τελικός)

19/7/2020 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 3-0 (Super League Play Off / 10η αγ.)

28/6/2020 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-2 (Super League Play Off / 4η αγ.)

26/1/2020 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 0-0 (Super League / 21η αγ.)

27/10/2019 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0 (Super League / 8η αγ.)

17/2/2019 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 4-1 (Super League / 21η αγ.)

7/10/2018 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1 (Super League / 6η αγ.)