Φουστέρ: «Χωρίς πάθος δεν κερδίζεις, πρωτάθλημα και Κύπελλο του χρόνου» (pic)

Ο Νταβίντ Φουστέρ «κάρφωσε» τους παίκτες του Ολυμπιακού για έλλειψη πάθους στον χαμένο τελικό από τον ΠΑΟΚ αλλά δεν παρέλειψε να τους δώσει και συγχαρητήρια.

Για έλλειψη πάθους έκανε λόγο ο Νταβιντ Φουστέρ λίγο μετά τον χαμένο τελικό του Ολυμπιακού από τον ΠΑΟΚ.

Στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, ο πρώην άσος των «ερυθρόλευκων», έστειλε σαφέστατο μήνυμα λέγοντας «χωρίς πάθος δεν κερδίζεις». Δεν παρέλειψε πάντως, να στείλει και συγχαρητήρια για την πορεία της ομάδας την τρέχουσα σεζόν ενώ ζήτησε το ντάμπλ την επόμενη περίοδο.

«Χωρίς πάθος δεν κερδίζεις. Για πάντα. Congratulations for a great season Olympiacos FC. Next season, Championship and Cup!» ήταν το μήνυμα του.