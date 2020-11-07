LIVE LIVE 07-11-2020 19:30 SEVILLA FC 0 0 <% getScoreHome(775010) %> <% getScoreAway(775010) %> CA OSASUNA Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Sevilla FC - CA Osasuna ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ LA LIGA Νέο κάζο για Σεβίλλη! (vids) 24-10-2020 21:43 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LA LIGA «Λύτρωσε» στο 93΄τη Σεβίλλη ο Νεσίρι (vid) 01-03-2020 15:58 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LA LIGA Σκόνταψε και έχασε έδαφος η Σεβίλλη (vid) 09-12-2019 00:06 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE CA OSASUNA 0 <% getScoreHome(665586) %> SEVILLA FC 0 <% getScoreAway(665586) %> ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Το CAS «άναψε» ξανά κόκκινο στον Μουνίρ για την εθνική Μαρόκου 07-11-2020 07:36 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ