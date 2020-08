Βγήκε το σκεπτικό του CAS και διασύρει εφέτες και δεσμευτικότητα της ΕΕΑ!

Η «Συμμορία» επένδυσε για μήνες στη δήθεν δεσμευτικότητα της ΕΕΑ για την απόφαση. Το CAS στο σκεπτικό που εξέδωσε διέσυρε την Επιτροπή Εφέσεων (που παραιτήθηκε σύσσωμη μετά τη... γκέλα) και εξήγησε ότι «ο ΠΑΟΚ τιμωρήθηκε χωρίς να ακουστεί».

Το CAS παρέδωσε κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, το σκεπτικό της απόφασής του για την περιβόητη υπόθεση πολυιδιοκτησίας του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης.

Και αυτό, δεν είναι καθόλου τιμητικό για τους δικαστές της επιτροπής εφέσεων. Ουσιαστικά το δικαστήριο αποδέχτηκε το γεγονός πως ο ΠΑΟΚ ουδέποτε δικάστηκε και ξεκαθάρισε πως δεν προκύπτει από πουθενά πως η εισήγηση της ΕΕΑ είναι δεσμευτική. Αντιθέτως.

Το CAS ξεκαθαρίζει στο σκεπτικό του πως δεν υπάρχει πουθενά στο νόμο το ότι η εισήγηση της ΕΕΑ είναι δεσμευτική, ενώ για τα αθλητικά δικαστήρια ο νόμος αναφέρεται σε επιβολή προστίμων και όχι σε επικύρωση.

Άλλωστε ποιος ο λόγος να υπάρχουν δύο βαθμοί δικαιοδοσίας για αποφάσεις - εισηγήσεις που απλά πρέπει να επικυρωθούν;

Επίσης για τους διαιτητές του CAS, φάνηκε αδιανόητο τα δικαιοδοτικά όργανα να είχαν ευχέρεια να κρίνουν στην ουσία σε περίπτωση καταγγελίας τρίτου και όχι σε περίπτωση έκθεσης της ΕΕΑ. Για τα περί δεσμευτικότητας της εισήγησης της ΕΕΑ, ο τρόπος που αντιμετωπίζει το CAS την συγκεκριμένη εικασία φαίνεται από την ατάκα που αποκάλυψε η ιστοσελίδα «dikisports.blogspot.com».

Συγκεκριμένα στην παράγραφο 191 του διατακτικού της απόφασης του CAS, αναφέρεται: «This is all the more true considering that PAOK was sanctioned without its right to be heard having been fully respected».

Σε ελεύθερη μετάφραση δηλαδή αναφέρει πως...: «Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο (σ.σ. το ότι η εισήγηση της ΕΕΑ δεν ήταν δεσμευτική) εάν ληφθεί υπόψη ότι ο ΠΑΟΚ τιμωρήθηκε χωρίς να γίνει πλήρως σεβαστό το δικαίωμά του να ακουστεί!».

Ουσιαστικά όλο το σκεπτικό της απόφασης του CAS, στέκεται στη στάση της επιτροπής εφέσεων η οποία χωρίς προφανή – νομικό – λόγο, δεν μπήκε στην ουσία της υπόθεσης έτσι ώστε να δικάσει κανονικά. Τα πυρά στέλνονται δικαιολογημένα στους κ.κ. Βρυώνη και Φιλόπουλο, οι οποίοι επικαλούμενοι προσωπικούς λόγους παραιτήθηκαν αμέσως μετά την απόφαση του CAS από την επιτροπή εφέσεων.