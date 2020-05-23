LIVE LIVE BUNDESLIGA 23-05-2020 16:30 VFL WOLFSBURG 0 0 <% getScoreHome(721900) %> <% getScoreAway(721900) %> BORUSSIA DORTMUND Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Βόλφσμπουργκ - Μπορούσια Ντόρτμουντ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ BUNDESLIGA Η... χλιδάτη Βόλφσμπουργκ και το ακριβότερο ξενοδοχείο καραντίνας στην Bundesliga 13-05-2020 00:58 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE BUNDESLIGA BORUSSIA DORTMUND 0 <% getScoreHome(652566) %> VFL WOLFSBURG 0 <% getScoreAway(652566) %> LIVE BUNDESLIGA Signal Iduna Park, Cosmote Sport 6 BORUSSIA DORTMUND 2 <% getScoreHome(582671) %> VFL WOLFSBURG 0 <% getScoreAway(582671) %> BUNDESLIGA Η Μπάγερν πετάει, η Ντόρτμουντ βαριανασαίνει! (vids) 09-03-2019 18:24 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE BUNDESLIGA Volkswagen Arena, Cosmote Sport 3 VFL WOLFSBURG 0 <% getScoreHome(531447) %> BORUSSIA DORTMUND 0 <% getScoreAway(531447) %>