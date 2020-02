Το μεγάλο κόλπο: έτσι προσπάθησε η Μάντσεστερ Σίτι να κοροϊδέψει την UEFA

Η Μάντσεστερ Σίτι προσπάθησε να κοροϊδέψει την UEFA, παραβίασε σκανδαλωδώς το Financial Fair Play και θα το πληρώσει ακριβά!

Ο άνθρωπος που την αγόρασε και την... γιγάντωσε, είναι ο ίδιος άνθρωπος που την καταστρέφει;

Τα... κολπάκια του ιδιοκτήτη του αγγλικού συλλόγου, του Σεΐχη Μανσούρ μπιν Ζαγέν αλ-Ναχίαν δεν θα μείνουν ατιμώρητα. Και, μάλιστα, ο πέλεκυς της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έπεσε βαρύς καθώς οι «Πολίτες» θα μείνουν εκτός Τσάμπιονς Λιγκ για τις επόμενες δύο σεζόν και θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι «Πολίτες», που κατέκτησαν τα δυο τελευταία πρωταθλήματα στην Αγγλία, κρίθηκαν ένοχοι από το αρμόδιο όργανο της UEFA για πλασματική διόγκωση των εσόδων της κατά τη διάρκεια της εναρμονισμού της με τους κανονισμούς του Financial Fair Play.

To Financial Fair Play δημιούργησε ένα νέο περιβάλλον στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αφού οι ομάδες έπρεπε να προσαρμοστούν σε άλλα οικονομικά δεδομένα. Η UEFA εφαρμόζει με αυστηρότητα το κανονιστικό πλαίσιο της και επιβάλλει αυστηρές ποινές όταν παραβιάζεται. Όπως συνέβη τελευταία με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος τιμωρήθηκε me τριετή αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τη σύσταση του FFP, το 2011, η Μάντσεστερ Σίτι έχε μονίμως... μπλεξίματα!

Η σχετική υπόθεση αποκαλύφθηκε μέσω των Football Leaks και των εγγράφων «φωτιά» που έφερε στη δημοσιότητα το γερμανικό περιοδικό «Spiegel» το Νοέμβριο του 2018.

O Σεΐχης, λοιπόν, έβαζε... πετροδόλαρα στον σύλλογο, αλλά ταυτόχρονα δεν έκανε τίποτα για το Financial Fair Play, ενώ προσπάθησε με παράτυπο τρόπο να ξεγελάσει την UEFA για να αποδείξει πως όλα είναι καλώς καμωμένα. Αλλά δεν ήταν...

Σύμφωνα με τα έγγραφα που αποδείκνυαν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε ο Μανσούρ, ήταν αυτός που

χρηματοδοτούσε με 81,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως την χορηγία στη φανέλα της ομάδας, το γήπεδο και τις ακαδημίες μέσω της αεροπορικής εταιρίας του με έδρα στο Αμπού Ντάμπι, την Έτιχαντ.

Ένα από τα email που είχαν διαρρεύσει, έδειχνε πως μόνο 9 εκατομμύρια ευρώ αυτής της χορηγίας την σεζόν 2015-2016 ήρθαν απευθείας από την Έτιχαντ και τα υπόλοιπα μπήκαν στα ταμεία της Σίτι από την εταιρεία - όχημα του Σεΐχη για τον έλεγχο της ομάδας, την Abu Dhabi United Group.

Επομένως, δεν υπήρχαν ουσιαστικά έσοδα για τον σύλλογο, αλλά επρόκειτο για απευθείας χρηματοδότηση από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του Guardian, σε ένα e mail, που χρονολογείται το 2013, o πρόεδρος της Σίτι, Καλντούν Αλ Μουμπάρακ, ισχυριζόταν πως θα προτιμούσε να δώσει 50 εκατομμύρια ευρώ σε δικηγόρους για ενδεχόμενες μηνύσεις παρά να εναρμονιστεί με το κανονιστικό πλαίσιο της UEFA! Το συγκεκριμένο e mail, μάλιστα, εστάλη στον τότε γενικός γραμματέα της UEFA και νυν πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Η ίδια εφημερίδα αναφέρει πως οι πρωταθλητές Αγγλίας προέβησαν το 2014 σε απαράδεκτες καταθέσεις στοιχείων για το FFP στην UEFA. Δηλαδή, δεν είχαν δώσει τραπεζικές αποδείξεις πληρωμών ή παραλαβών χρημάτων από χορηγίες, ενώ δεν υπήρχε υπογραφή στο έγγραφο που αφορούσε χορηγία πολλών εκατομμυρίων, από εταιρίες του Άμπου Ντάμπι.

Σε επιστολή της, προ καιρού, στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, η Σίτι υποστήριξε ότι έχει διαφεύγοντα έσοδα λόγω της νομικής διαμάχης για το Financial Fair Play, ενώ κατηγόρησε τον επικεφαλής επιθεωρητή του FFP, τον Βέλγο Υβ Λετέρμ, για «αρνητική συμπεριφορά και προκατάληψη κατά την έρευνα».

Σε συμβιβασμό που έγινε το 2014, η Σίτι είχε δεσμευτεί, μεταξύ άλλων, στην UEFA να μειώσει τα χρήματα που έδινε για μεταγραφές, να μην κάνει μέχρι το 2016 νέες εμπορικές συνεργασίες, με τις εταιρίες που ήταν υπό έρευνα, να επιστρέψει 20 εκατομμύρια ευρώ από τα έσοδα του Τσάμπιονς Λιγκ της σεζόν 2013-14 και να να μην ξεπεράσει ζημία 30 εκατομμυρίων ευρώ το 2014 και το 2015.

Το θέμα, βέβαια, με τις ζημίες σε έναν σύλλογο - κολοσσό όπως η Σίτι ήταν ο ιδιοκτήτης μπορούσε να καλύψει τα πάντα και να προσπαθήσει μετά να κοροϊδέψει ότι όλα είχαν γίνει σωστά, δηλαδή υπήρχαν ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί. Θυμίζεται ότι λίγο πριν από την έναρξη της φετινής σεζόν για τον ίδιο λόγο τιμωρήθηκε με αποκλεισμό και η Μίλαν. Το ίδιο έχει συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν και με άλλες ομάδες.

Η Σίτι θα προσφύγει στο CAS ελπίζοντας να δικαιωθεί, ωστόσο η βαριά τιμωρία δημιουργεί σίγουρα προηγούμενο και ο τρόπος που λειτουργεί ο αγγλικός σύλλογος παράδειγμα προς αποφυγή για τους υπόλοιπους...