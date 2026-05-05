Σιμεόνε: «Όσο κι αν το σκεφτόμαστε οι προπονητές το ποδόσφαιρο έχει να κάνει με τους παίκτες»

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε μίλησε στη συνέντευξη Τύπου πριν την ρεβάνς με την Άρσεναλ για τα ημιτελικά του Champions League, τονίζοντας ότι τα πάντα εξαρτώνται από την διάθεση των ποδοσφαιριστών.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το εάν είναι ήρεμος: «Όσο κι αν το σκεφτόμαστε εμείς οι προπονητές, το ποδόσφαιρο έχει να κάνει με τους παίκτες. Μπορούμε να διαχειριστούμε τα συναισθήματά τους. Η εμπειρία και ο χρόνος σου δίνουν περισσότερη ηρεμία, όχι παθητικότητα, και την ηρεμία για να αντιμετωπίσεις αυτούς τους αγώνες».

Για το αν περιμένει μία επανάληψη του δεύτερου ημιχρόνου: «Αν είναι τόσο εύκολο, θα τους πω να το επαναλάβουν. Το κλειδί είναι η πίστη και να έχουμε ξεκάθαρο τι πρέπει να κάνουμε, για να φτάσουμε μέχρι το τέλος».

Για το εάν ανησυχεί για τη διαιτησία: «Οχι.»

Για τη σημασία του αγώνα: «Πρέπει να παίξουμε με την ένταση που απαιτεί ο αγώνας και να αφήσουμε την εμπειρία των παικτών να λάμψει. Έχουμε πολλή πίστη, αλλά τελικά, δεν θα εξαρτηθεί από εμάς».

Για τους Σόρλοθ, Τζουλιάνο και Χουλιάν: «Προπονήθηκαν χθες, θα προπονηθούν σήμερα και θα αποφασίσουμε αύριο».

Για τον Χουλιάν ΄Άλβαρες: «Αυτό είναι το νόημα αυτών των σημαντικών αγώνων. Γνωρίζει καλά την αγγλική Premier League και ελπίζουμε να μπορέσει να κάνει έναν σπουδαίο αγώνα».

Για τη δεισιδαιμονία για την αλλαγή ξενοδοχείου μετά την ήττα με 4-0 και την κατάσταση της ομάδας: «Είμαστε σε καλύτερη φόρμα τώρα από ό,τι ήμασταν τον Οκτώβριο και το ξενοδοχείο είναι φθηνότερο τώρα».

Για τον Σόρλοθ: «Τον χρειαζόμαστε, είτε πρόκειται για 5, 10 ή 90 λεπτά».

Για το σχέδιο που έχει: «Έχουμε μια σαφή ιδέα και ελπίζουμε να παίξουμε έναν σπουδαίο αγώνα».

Για το τι κάνει πριν από τον αγώνα: «Δουλεύουμε πάνω σε ό,τι έχει απομείνει. Έχουμε ήδη μια σαφή ιδέα. Ελπίζουμε να την μεταφέρουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να παίξουμε έναν καλό αγώνα».