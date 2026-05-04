Ρότα: «Χαμηλά το κεφάλι - Στην κακή μας ημέρα φεύγουμε με το +6»

Ο Λάζαρος Ρότα μετά το 0-0 της ΑΕΚ έκανε αυτοκριτική και είπε πως έχει η κατάσταση στην Ένωση.

Αναλυτικά ο Ρότα είπε

«Δεν ήμασταν σήμερα στο βαθμό που θέλαμε. Φάνηκε στο γήπεδο. Παρ’ όλα αυτά ήρθαμε στο +5 και φεύγουμε με το +6 ακόμα και στην κακή μας ημέρα. Αν ήταν με 11 ο ΠΑΟ ίσως μιλούσαμε διαφορετικά. Ήμασταν κυρίαρχοι όσο παίζαμε 11 με 11. Και στο προηγούμενο ματς στο 3-2, όταν έμειναν με 10 παίκτες δεν αντιδράσαμε σωστά. Μπορούσαμε να πάμε τη διαφορά στους 8 και να «κλείδωνες» το πρωτάθλημα κατά 80%. Αν μας έλεγε κάποιος αρχή της σεζόν ότι τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος θα ήμασταν στο +6 θα το υπογράφαμε. Χαμηλά το κεφάλι και συνεχίζουμε».