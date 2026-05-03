Μπενίτεθ-Νίκολιτς με...φόντο τα αθηναϊκά ντέρμπι

Με τον Ράφα Μπενίτεθ να είναι προ των πυλών της εξόδου από τον Παναθηναϊκό, λιγότερο από επτά μήνες μετά την πρόσληψή του, επιχειρείται μία άτυπη σύγκριση (αποτελεσμάτων) των «πρασίνων» σε σχέση με εκείνα της ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς.

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ θα τεθούν αντιμέτωποι δυο φορές σε διάστημα λίγων ημερών, αρχικά στις 3 Μαΐου στη Λεωφόρο (21:00) κι εν συνεχεία στις 10 Μαΐου στη Νέα Φιλαδέλφεια (19:30), για την 3η και 4η αγωνιστική, αντίστοιχα, των Play Off του πρωταθλήματος της Super League. Παιχνίδια στα οποία η Ένωση είναι αυτή που έχει το (ισχυρό) κίνητρο, μιας και βρίσκεται στην κορυφή, στο +5 από τον Ολυμπιακό και στο +8 από τον ΠΑΟΚ ενώ ακόμη οκτώ (8) βαθμούς πιο μακριά είναι το «τριφύλλι». Που, μαθηματικά, έχει πιθανότητες για κάτι καλύτερο από την τέταρτη θέση, πρακτικά ωστόσο κάτι τέτοιο φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο.

Γι’ αυτό, άλλωστε, κι έχει αναπτυχθεί έντονη φημολογία σχετικά με την απομάκρυνση του 66χρονου Ισπανού τεχνικού. Ο οποίος, όμως, αφενός έφτασε τον Παναθηναϊκό στους «16» του UEFA Europa League, αφετέρου τον οδήγησε σε ένα εξαιρετικό δεύτερο γύρο. Το «τριφύλλι» χάρη σε ένα αήττητο σερί δέκα αγωνιστικών (επτά νίκες - η μία εξ αναβολής από την πρεμιέρα με τον ΟΦΗ - και τρεις ισοπαλίες) κατάφερε εν τέλει να μπει στην πρώτη τετράδα, εξασφαλίζοντας ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη σεζόν.

Οι 27 βαθμοί που συγκέντρωσε ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο μισό της κανονικής διάρκειας, ήταν η δεύτερη καλύτερη συγκομιδή, πίσω από τους 29 της ΑΕΚ. Τη διαφορά, μπορεί να πει κανείς, την έκανε το μεταξύ τους παιχνίδι, με τον Λούκα Γιόβιτς να κάνει καρέ τερμάτων και τους «κιτρινόμαυρους» να θριαμβεύουν με 4-0 επί των «πράσινων» στην «Αγιά Σοφιά».

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ παραθέτει και συγκρίνει τα αποτελέσματα ΑΕΚ και Παναθηναϊκού στο β’ γύρο του πρωταθλήματος της Super League:

ΑΕΚ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Παναιτωλικός 0-5* 0-0 ΟΦΗ 2-1 0-2* Άρης 1-1* 3-1 Παναθηναϊκός 4-0 4-0* Αστέρας Τρίπολης 0-1* 1-2* Ολυμπιακός 1-1 0-1* Πανσερραϊκός 0-4* 3-0 ΠΑΟΚ 0-0* 2-0* Λεβαδειακός 4-0 1-4* Βόλος ΝΠΣ 2-2* 2-1 ΑΕΛ 1-0 1-1 Ατρόμητος 2-2* 0-0* Κηφισιά 3-0 3-0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ΣΥΝΟΛΑ: 8-5-0 29β. 30-7 8-3-2 27β. 21-11

Το παράδοξο είναι πως ο Μπενίτεθ ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό την ημέρα που η ΑΕΚ γνώριζε την πρώτη φετινή ήττα στη Super League (0-2 από τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 19/10) κι έκανε ντεμπούτο στον πάγκο του «τριφυλλιού» μια εβδομάδα αργότερα, όταν η Ένωση γνώριζε τη δεύτερη - και τελευταία μέχρι σήμερα - ήττα της στο πρωτάθλημα (2-0 από τον Ολυμπιακό στον Πειραιά στις 26/10).

Νίκολιτς και Μπενίτεθ είδαν τις ομάδες τους να αποκλείονται από το Κύπελλο: η μεν ΑΕΚ στα χέρια του ΟΦΗ στα προημιτελικά και μάλιστα μέσα στην «Αγιά Σοφιά» (0-1 στις 14/1) ο δε Παναθηναϊκός σε διπλές αναμετρήσεις στα ημιτελικά από τον ΠΑΟΚ με δυο ήττες (0-1 στις 4/2 και 2-0 στις 11/2).

Αντίστοιχα, Σέρβος και Ισπανός προπονητής είδαν τις ομάδες τους να προχωρούν αρκετά στην Ευρώπη, μην κάνοντας όμως την υπέρβαση: οι «κιτρινόμαυροι» έφτασαν ως τα προημιτελικά του UEFA Conference League όπου κι αποκλείστηκαν από τη Ράγιο Βαγιεκάνο (ήττα με 3-0 στο «Βαγιέκας» στις 9/4 και νίκη 3-1 στην «Allwyn Arena» στις 16/4) ενώ οι «πράσινοι» σταμάτησαν στους «16» του UEFA Europa League, με τη Ρεάλ Μπέτις να τους δείχνει την έξοδο (νίκη 1-0 στο ΟΑΚΑ στις 12/3 αλλά ήττα με 4-0 στο «Λα Καρτούχα» στις 19/3).

Κατά πώς φαίνεται, πολύ σημαντικό ρόλο στο (εκ διαμέτρου αντίθετο) κλίμα που έχει διαμορφωθεί στους δυο συλλόγους, έχουν παίξει οι δυο πρώτες αγωνιστικές των Play Off. Η ΑΕΚ επικράτησε των άλλων δύο διεκδικητών του τίτλου (1-0 του Ολυμπιακού στον Πειραιά και 3-0 του ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια), ο Παναθηναϊκός ναι μεν πήρε «λευκή» ισοπαλία στην Τούμπα, αλλά ηττήθηκε με 2-0 στο τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο.

Σε κάθε περίπτωση, είναι πολύ πιθανό μετά το πέρας των δύο μεταξύ τους αναμετρήσεων, η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς είτε να πανηγυρίζει είτε να είναι πολύ κοντά στην κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της κι ο Παναθηναϊκός είτε να έχει ανακοινώσει είτε να έχει φτάσει σε συμφωνία με τον διάδοχο του Ράφα Μπενίτεθ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ