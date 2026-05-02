Χαμός στη Σαουδική Αραβία: Καταγγελίες ότι «σπρώχνουν» τον Ρονάλντο προς τον τίτλο

Έντονη ένταση προκλήθηκε στη Saudi Pro League μετά τη νίκη της Αλ Νασρ με 2-0 απέναντι στην Αλ Αχλί, σε ένα παιχνίδι που ξέφυγε από τα αγωνιστικά πλαίσια.

Τα γκολ των Κριστιάνο Ρονάλντο και Κομάν χάρισαν τη νίκη, όμως όσα ακολούθησαν επισκίασαν το αποτέλεσμα αφού ήταν εκτός των τεσσάρων γραμμών.

Ο διεθνής Τούρκος αμυντικός, Μεντιράλ δεν έκρυψε την οργή του, κατηγορώντας ευθέως τη διαιτησία και τη διοργάνωση ότι ευνοούν την Αλ Νασρ. Αφορμή στάθηκε μια φάση στο 28ο λεπτό, όταν η ομάδα του ζήτησε πέναλτι για χέρι, το οποίο ο διαιτητής δεν καταλόγισε.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ντεμιράλ ξέσπασε δημόσια, υποστηρίζοντας πως «όλοι προσπαθούν να βοηθήσουν την Αλ Νασρ να κατακτήσει το πρωτάθλημα», εκφράζοντας έντονα παράπονα και αφήνοντας αιχμές ότι υπάρχει ξεκάθαρη εύνοια υπέρ της ομάδας του Πορτογάλου σούπερ σταρ.