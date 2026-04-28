Μπούσης στον Δήμαρχο Ηρακλείου: «Στηρίξτε τον ΟΦΗ, φτιάξτε το νέο γήπεδο»

Ο ισχυρός άνδρας του ΟΦΗ, στην διάρκεια των εορτασμών για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος, έριξε το... μπαλάκι στον Δήμαρχο Ηρακλείου για την κατασκευή νέου γηπέδου.

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδος γιόρτασαν την κατάκτηση του τροπαίου με παρέλαση στους δρόμους του Ηρακλείου, που κατέληξε στο Δημαρχείο της πόλης, με τον Μιχάλη Μπούση να στέλνει το μήνυμά του προς τον Δήμαρχο.

«Όταν ξεκίνησα να δουλεύω από μικρό παιδί, ο πατέρας μου μού είπε ''μη χτίζεις στην άμμο, βρες γερά θεμέλια και από εκεί να αρχίσεις''. Θέλω να ξέρετε ότι εγώ σήμερα στον ΟΦΗ έχω βάλει αυτά τα θεμέλια και η ομάδα γύρισε πάλι στις δόξες της.

Αν θέλετε να στηρίξετε τον ΟΦΗ, όπως τον στήριξα κι εγώ τόσα χρόνια, φτιάξτε ένα γήπεδο καινούργιο για την ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ισχυρός άνδρας των Κρητικών στο μήνυμα που απεύθυνε.