Μίλαν και Γιουβέντους δεν ήθελαν με τίποτα να χάσουν και το 0-0 στο San Siro άφησε αμφότερες ικανοποιημένες.

Είναι κατάντια για Μίλαν και Γιουβέντους να έχουν στόχο την έξοδο στο Champions League, όμως αυτή είναι η πραγματικότητα του σήμερα. Οι δύο μεγαλύτερες ομάδες της Ιταλίας δίνουν μάχη για να κρατηθούν στην 4άδα της Serie A και αυτό φάνηκε στο μεταξυ τους ματς στο Μιλάνο, το οποίο ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα. Έτσι, οι Rossoneri έμειναν στην 3η θέση και το -2 από την 2η, Νάπολι, ενώ οι Bianconeri, 3 βαθμούς κάτω, στο +3 από Κόμο και Ρόμα που τους καταδιώκουν. Όλα αυτά 4 αγωνιστικές πριν το φινάλε.

Καμία από τις δύο, λοιπόν, δεν χαλάστηκε με το 0-0, ένα αποτέλεσμα το οποίο ήρθε για 4η (!) φορά στις 5 τελευταίες συναντήσεις τους. Στο πρώτο μέρος η Γιουβέντους πίστεψε ότι άνοιξε το σκορ με πλασέ του Κεφρέν Τουράμ στην κενή εστία έπειτα από γύρισμα του Κονσεϊσάο, όμως ο Γάλλος χαφ ήταν ένα μέτρο οφσάιντ, ενώ στο δεύτερο η Μίλαν «άγγιξε» το γκολ νωρίς όταν μετά την πάσα του Λεάο το δυνατό σουτ του Αλέξις Σαλεμάκερς πήγε στη συμβολή των δοκαριών. Στο φινάλε οι Τορινέζοι είχαν την κατοχή όμως τίποτα δεν έμελλε να αλλάξει.