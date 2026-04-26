Φινάλε χωρίς εκκρεμότητες - Αποχαιρετάει τις επαγγελματικές κατηγορίες ο ΠΑΣ

Η αυλαία στον Α’ Όμιλο της Super League 2 και συνολικά στο φετινό πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας πέφτει με τα παιχνίδια της 10ης αγωνιστικής των Play Out. Χωρίς, πάντως, να υπάρχει κάποια εκκρεμότητα, αφού έχει ξεκαθαρίσει ποιες ομάδες θα βρίσκονται του χρόνου στη Γ’ Εθνική.

Στους «Ζωσιμάδες» κοντράρονται δυο απογοητευμένοι, ο τοπικός ΠΑΣ και ο Καμπανιακός. Ο «Αγιαξ της Ηπείρου» γνώρισε την ήττα με 1-0 τον Νέστο στη Χρυσούπολη ενώ ο σύλλογος από τη Χαλάστρα ηττήθηκε με 2-1 από τον ΠΑΟΚ Β’ εντός έδρας. Αποτελέσματα που δεν άλλαξαν, πάντως, τη μοίρα των δυο ομάδων που εδώ και αρκετές αγωνιστικές ετοιμάζουν βαλίτσες για τη Γ’ Εθνική.

Στο «Ανθή Καραγιάννη», η Καβάλα υποδέχεται τον Νέστο. Οι «αργοναύτες», λίγες ημέρες μετά την οριστικοποίηση του υποβιβασμού τους, ξέσπασαν στον ουραγό Μακεδονικό, κερδίζοντας με το ευρύ 5-1. Με νίκη συνέχισε κι ο γειτονικός σύλλογος από τη Χρυσούπολη, ο οποίος επιβλήθηκε με 1-0 του ΠΑΣ Γιάννινα. Ο Νέστος είναι η μοναδική ομάδα που παραμένει αήττητη στα Play Out, έχοντας μάλιστα μόλις τρία γκολ παθητικό.

Η πρωτιά στο μίνι πρωτάθλημα παίζεται ανάμεσα στον Νέστο και τον ΠΑΟΚ Β’. Οι «ασπρόμαυροι» έχουν πλεονέκτημα ενός βαθμού και περιμένουν τον ουραγό Μακεδονικό στο γήπεδο της Καλαμαριάς. Ο ΠΑΟΚ Β’ έρχεται από την εκτός έδρας νίκη με 2-1 επί του Καμπανιακού ενώ οι «πράσινοι» διασύρθηκαν με 5-1 στην Καβάλα.