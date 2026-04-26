Φινάλε χωρίς εκκρεμότητες - Αποχαιρετάει τις επαγγελματικές κατηγορίες ο ΠΑΣ

Στους «Ζωσιμάδες» κοντράρονται δυο απογοητευμένοι, ο τοπικός ΠΑΣ και ο Καμπανιακός. Ο «Αγιαξ της Ηπείρου» γνώρισε την ήττα με 1-0 τον Νέστο στη Χρυσούπολη ενώ ο σύλλογος από τη Χαλάστρα ηττήθηκε με 2-1 από τον ΠΑΟΚ Β’ εντός έδρας. Αποτελέσματα που δεν άλλαξαν, πάντως, τη μοίρα των δυο ομάδων που εδώ και αρκετές αγωνιστικές ετοιμάζουν βαλίτσες για τη Γ’ Εθνική.
Στο «Ανθή Καραγιάννη», η Καβάλα υποδέχεται τον Νέστο. Οι «αργοναύτες», λίγες ημέρες μετά την οριστικοποίηση του υποβιβασμού τους, ξέσπασαν στον ουραγό Μακεδονικό, κερδίζοντας με το ευρύ 5-1. Με νίκη συνέχισε κι ο γειτονικός σύλλογος από τη Χρυσούπολη, ο οποίος επιβλήθηκε με 1-0 του ΠΑΣ Γιάννινα. Ο Νέστος είναι η μοναδική ομάδα που παραμένει αήττητη στα Play Out, έχοντας μάλιστα μόλις τρία γκολ παθητικό.
Η πρωτιά στο μίνι πρωτάθλημα παίζεται ανάμεσα στον Νέστο και τον ΠΑΟΚ Β’. Οι «ασπρόμαυροι» έχουν πλεονέκτημα ενός βαθμού και περιμένουν τον ουραγό Μακεδονικό στο γήπεδο της Καλαμαριάς. Ο ΠΑΟΚ Β’ έρχεται από την εκτός έδρας νίκη με 2-1 επί του Καμπανιακού ενώ οι «πράσινοι» διασύρθηκαν με 5-1 στην Καβάλα.