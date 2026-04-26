Ντεμπούτο Φέστα στον «τελικό» με τις Σέρρες, ψάχνει σερί ο Αστέρας

Τρεις σημαντικές αναμετρήσεις στο πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής των πλέι άουτ της Stoiximan Super League.

Τα φώτα πέφτουν στη μάχη ουραγών ανάμεσα σε ΑΕΛ Novibet και Πανσερραϊκό (20:00, Cosmote Sport 1), με τον Ιταλό τεχνικό να έχει επιστρέψει μετά από πέντε χρόνια για την τρίτη θητεία του στη Λάρισα, έπειτα το διαζύγιο με τον Σάββα Παντελίδη. Χωρίς νίκη εδώ και 11 αγωνιστικές οι Θεσσαλοί που ψάχνουν πάση θυσία το τρίποντο για να ανασάνουν, ενώ οι Σερραίοι θέλουν να βγάλουν αντίδραση μετά τη μεσοβδόμαδη συντριβή από τον Ατρόμητο που έκοψε τη φόρα τους.

Να χτίσει σερί θέλει ο Αστέρας Aktor στο Περιστέρι (18:00, Novasports 2), μετά τη σημαντική νίκη του επί του Παναιτωλικού που τον έβγαλε από την επικίνδυνη ζώνη έπειτα από πολύ καιρό. Δεν θα είναι εύκολη η αποστολή του πάντως κόντρα στον πολύ ανεβασμένο Ατρόμητο, ο οποίος έρχεται από δύο σερί νίκες, αλλά δεν θα έχει ξανά στον πάγκο τον τιμωρημένο Κέρκεζ, που μόλις ανανέωσε το συμβόλαιό του.

Στη Νεάπολη κοντράρονται Κηφισιά και Παναιτωλικός (16:00, Cosmote Sport 1), με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο ώστε να απομακρυνθούν από τη διακεκαυμένη ζώνη και να νιώσουν πιο άνετα.