Κώτσιος: «Μακάρι να φέρει την κούπα στην Κρήτη ο ΟΦΗ, τελικός ορόσημο για ΠΑΟΚ» (vid)

Ο προπονητής του Εργοτέλη φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του SDNA «Ο δρόμος για την κούπα by Betsson» και απάντησε στις ερωτήσεις των Βασίλη Βέργη και Ζέτας Θεοδωρακοπούλου.

Μπορεί να κάθεται στον πάγκο του Εργοτέλη, όμως η σύνδεση του Ηλία Κώτσιου με τον ΟΦΗ παραμένει σημαντική. Ο άλλοτε κεντρικός αμυντικός και τεχνικός διευθυντής του, κλήθηκε να σχολιάσει τον τελικό με τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου (25/4, 20:30), εστιάζοντας στο 3-4-3 του Χρήστου Κόντη, την χρησιμότητα του Γιάννη Μιχαηλίδη, τους διαιτητές και τι πρέπει να γίνει ώστε να διεξάγονται μεγάλοι αγώνες με γεμάτα γήπεδα.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Ηλίας Κώτσιος στην εκπομπή του SDNA:

«Θετική αύρα και ανυπομονησία στο νησί για τον τελικό. Είναι μεγαλύτερη η αισιοδοξία σε σχέση με πέρσι. Ο ΟΦΗ έφθασε στον τελικό από το δύσκολο μονοπάτι, αποκλείοντας ΑΕΚ και Λεβαδειακό. Οι εμπειρίες, το Super Cup Betsson, η άφιξη του Χρήστου Κόντη έχει βελτιώσει τις πιθανότητες του ΟΦΗ φέτος.

Το 3-4-3 θα δυσκολέψει τον ΠΑΟΚ, αλλά θα πρέπει ο ΟΦΗ να είναι ανταγωνιστικός και να τον προκαλέσει. Ο σχηματισμός του θα βοηθήσει στον περιορισμό του Κωνσταντέλια, ένα από τα ατού του ΠΑΟΚ που στην καλή του μέρα είναι τρομερός.

Σημαντική και η παρουσία του Νους, τεράστιο ταλέντο, με αυθορμητισμό και θράσος που μπορούν να το εκμεταλλευτούν και οι αντίπαλοι, επηρεάζοντας το μυαλό του. Αν λείπει ο Μιχαηλίδης, με αργούς στόπερ θα υπάρχει πρόβλημα στον ΠΑΟΚ. Αν μπλοκάρει τον ΠΑΟΚ, ίσως τον... σοκάρει. Αν το πιστέψει ο ΟΦΗ στις μεταβάσεις, θα έχει πολύ καλές πιθανότητες να επικρατήσει».

Για το πόσο σημαντικός είναι ο τελικός για τον ΠΑΟΚ: «Τα προβλήματα συσπειρώνουν τις ομάδες και είναι ένας τελικός ορόσημο για τον ΠΑΟΚ. Τα 100 χρόνια της ιστορίας του και για τις ψυχές που χάθηκαν το τελευταίο διάστημα».

Για τον ορισμό των Ελλήνων διαιτητών: «Μετά το παιχνίδι ή κατά τη διάρκειά του, θα φανεί αν ήταν καλή επιλογή οι Έλληνες διαιτητές. Το VAR έχει μειώσει τα λάθη τους, να μην είμαστε προκατειλημμένοι ενόψει του τελικού και να έχουμε πίστη σε αυτούς».

Για τα μέτρα ασφαλείας και τις "νεκρές ζώνες": «Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον καθένα μας, ποιος θα πάρει την ευθύνη αν γίνει κάτι μας απασχολεί. Όταν καταλάβουμε ότι πάμε σε ένα παιχνίδι-γιορτή, τότε θα καταργηθούν οι "νεκρές ζώνες". Κρίμα για όσους φίλους του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ δεν θα πάνε εξαιτίας της διαφωνίας των Αρχών».

Η πρόβλεψή του: «Έχουν τύχη και οι δυο ομάδες. Θεωρώ ότι το σκορ της κανονικής διάρκειας θα είναι 1-1 και μακάρι σε παράταση ή πέναλτι να φέρει την κούπα στην Κρήτη ο ΟΦΗ».