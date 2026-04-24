Αναστασίου: «50-50 ο τελικός, καταλυτική η παρουσία Ζίβκοβιτς-Μιχαηλίδη» (vid)

Ο προπονητής του Παναιτωλικού φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του SDNA «Ο δρόμος για την κούπα by Betsson» και απάντησε στις ερωτήσεις των Βασίλη Βέργη και Ζέτας Θεοδωρακοπούλου.

ΠΑΟΚ και ΟΦΗ μετρούν αντίστροφα για τον σπουδαίο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου (25/4, 20:30) και ο Γιάννης Αναστασίου δεν βλέπει ξεκάθαρο φαβορί, εστιάζοντας στην παρουσία των Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Γιάννη Μιχαηλίδη, οι οποίοι θα διαμορφώσουν τα δεδομένα. Στη συνέχεια μίλησε για τις "νεκρές ζώνες" στην κερκίδα και τους διαιτητές.

Αναλυτικά, όσα είπε ο προπονητής του Παναιτωλικού στην εκπομπή του SDNA:

«Δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί λόγω της τωρινής κατάστασης των ομάδων. 50-50 θεωρώ, αν και ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερους παίκτες μεν, αλλά αυτή την στιγμή δεν έχει την απόδοση του προηγούμενου διμήνου. Μένει να φανεί και η κατάσταση του Ζίβκοβιτς. Ο Μύθου είναι ταλαντούχος, όμως δεν έχει παίξει καθόλου τελευταία. Σημαντικές οι απουσίες των Μεϊτέ και Γιακουμάκη, αν λείψει τελικά ο Μεϊτέ.

Μόνο ο ίδιος ο Ραζβάν Λουτσέσκου μπορεί να ξέρει πως θα διαχειριστεί την απώλεια του πατέρα του. Οι παίκτες του ξέρουν να παίζουν για αυτόν, είναι έτσι οι σχέσεις τους. Η παρουσία του Ζίβκοβιτς, ενός προπονητή στο γήπεδο, θα είναι καθοριστική στην τακτική του. Άλλη ομάδα ο ΠΑΟΚ με Μιχαηλίδη, είναι σαν... playmaker από την άμυνα. Αν δεν παίξει, θα είναι θέμα για τον ΠΑΟΚ στη δημιουργία. Αμυντικά θα δεχθεί πίεση με Σαλσέδο ή Νους στο ανοιχτό γήπεδο.

Για την παρουσία του ΟΦΗ στον τελικό: «Είναι καλό για το ποδόσφαιρό μας, ομάδες σαν τον ΟΦΗ και εκτός του "Big-4", να διεκδικούν τρόπαια και ευρωπαϊκά εισιτήρια».

Για τους ορισμούς των διαιτητών: «Κάτι θα ξέρουν που επέλεξαν τον Ευαγγέλου ως πρώτο και στο VAR τον Παπαπέτρου. Δεν είναι ευχάριστο να ασχολούνται οι ομάδες πριν από έναν τελικό με τους διαιτητές».

Για τα μέτρα του τελικού: «Βελτίωση ότι έχουμε κόσμο σε τελικούς, άσχετα με τις "νεκρές ζώνες". Δεν μπορώ να πω κάτι για τις αρχές και τη διαχείρισή τους. Είναι και θέμα παιδείας επίσης, δείχνουμε ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον συνάνθρωπό μας».

Η πρόβλεψή του: «Είναι 50-50 θεωρώ, επιμένω σε αυτό. Αυτοπεποίθηση και ψυχολογία ο ΟΦΗ, ο ΠΑΟΚ έχει τις προσωπικότητες, όμως όχι καλή περίοδο. Θα παίξει ρόλο η προσέγγιση και ο τρόπος παιχνιδιού της κάθε ομάδας».