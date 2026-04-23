Από τον Βιεϊρίνια και τον Γεωργιάδη μέχρι τον Κούδα - Οι κορυφαίοι και MVP του ΠΑΟΚ σε τελικούς (vids)

Οκτώ κατακτήσεις και πολλοί πρωταγωνιστές από τον ΠΑΟΚ στην... αγαπημένη του διοργάνωση, το Κύπελλο Ελλάδος, από τους πιο πρόσφατους Βιεϊρίνια και Γεωργιάδη μέχρι τον Κούδα του 1972.

Είναι η αγαπημένη του διοργάνωση τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας στον έναν τελικό μετά τον άλλον, ειδικότερα μετά το 2017 και την «κυριαρχία» απέναντι στην ΑΕΚ.

Το... παρθενικό με τον Γιώργο Κούδα

Μετά από πέντε χαμένους τελικούς και 46 χρόνια... αναμονής, ήρθε η σειρά του «ασπρόμαυρου» Κυπέλλου. Απόλυτος πρωταγωνιστής, ο Γιώργος Κούδας που με δύο προσωπικά γκολ έφερε την... κούπα στη Θεσσαλονίκη.

Στο 2ο και στο 88ο λεπτό σκόραρε ο ΠΑΟΚ για το 2-0 απέναντι στον Παναθηναϊκό, με τον Παπαδημητρίου να μειώνει και να διαμορφώνει το τελικό 2-1 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Δύο χρόνια αργότερα, το 1974 αυτή τη φορά στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Δικέφαλος στέφθηκε για δεύτερη φορά Κυπελλούχος, μετά την ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι, αφού η κανονική διάρκεια έληξε 2-2 με τέρματα των Παρίδη-Ασλανίδη.

Ο Γεωργιάδης και ο ΠΑΟΚ της νέας χιλιετίας

12 Μαΐου του 2001, τοποθεσία Νέα Φιλαδέλφεια, κόντρα στον πρωταθλητή Ολυμπιακό, για έναν ΠΑΟΚ που περνούσε αρκετά δύσκολα εκείνη την περίοδο, όμως το χορτάρι «είπε» άλλα.

Εντυπωσιακό 4-2 επί των «ερυθρόλευκων», τέσσερις διαφορετικοί σκόρερ (Εγκωμίτης, Β. Μπορμπόκης, Γεωργιάδης και Ναλιτζής), με τον Ολυμπιακό να μειώνει προσωρινά με τους Τζόρτζεβιτς-Χούτο.

Η πρώτη κούπα της νέας χιλιετίας και ένας ΠΑΟΚ που έδειχνε να... έρχεται. Όπως και στα 70s έτσι και στα 00s ακολούθησε ο τελικός της Τούμπας του 2003, που έφερε την... υπογραφή του Γιώργου Γεωργιάδη.

Τελικός απέναντι στον Άρη... εντός έδρας με το γκολ του Γεωργιάδη στο 24' με τον Δικέφαλο να κατακτάει τον τέταρτο τίτλο του στην εν λόγω διοργάνωση.

Η κυριαρχία επί Σαββίδη με ηγέτη Βιεϊρίνια

Την τελευταία δεκαετία, αν το Κύπελλο Ελλάδος είχε ένα χρώμα, αυτό θα ήταν «ασπρόμαυρο». Τέσσερις κατακτήσεις και δύο χαμένοι τελικοί, με τον τελικό απέναντι στον ΟΦΗ (25/4) να είναι ο έβδομος στην σύγχρονη ιστορία του, επί Ιβάν Σαββίδη.

Ο Αντρέ Βιεϊρίνια, μπορεί να μην είχε επιστρέψει στον πρώτο τελικό με την ΑΕΚ (2017), όμως ήταν αυτός, που έναν χρόνο αργότερα (2018) με μία φαουλάρα «έγραψε» την ιστορία του τελικού, με τον Δημήτρη Πέλκα να βάζει... κερασάκι στην τούρτα για το 2-0 απέναντι στην Ένωση.

Την επόμενη χρονιά, το ιστορικό νταμπλ, ο εμβληματικός αρχηγός βρέθηκε στα «πιτς», όμως το 2021 ήταν ξανά η σειρά του. Ψύχραιμος απέναντι στον Ολυμπιακό από την άσπρη βούλα και 1-0, με τον Κρμέντσικ να «λυτρώνει» τον ΠΑΟΚ και να του δίνει την τελευταία κούπα έως τώρα, την όγδοη συνολικά.

