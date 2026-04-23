«Φουλάρει» για τελικό ο ΠΑΟΚ - Παραμένουν εκτός τρεις

Στη τελική της ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ενόψει του μεγάλου τελικού Κυπέλλου με τον ΟΦΗ (25/4 20:30), ενώ στα «πιτς» παραμένουν Γιακουμάκης, Λόβρεν και Ντεσπόντοφ.

Με πρωινή προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία συνέχισε την προετοιμασία του ο Δικέφαλος, μια μέρα αφιερωμένη στην τακτική προσέγγιση της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ, ενώ διεξήχθη και οικογενειακό δίτερμα.

Όσον αφορά τους τραυματίες, οι Γιώργος Γιακουμάκης , Ντέγιαν Λόβρεν και Κιρίλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Η αποστολή αναχωρεί το απόγευμα για Βόλο και θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της με προπόνηση στο Πανθεσσαλικό την Παρασκευή (24.04) στις 19:30. Η προπόνηση θα είναι ανοιχτή για 15 λεπτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Νωρίτερα στις 18:45 θα διεξαχθεί η κοινή συνέντευξη τύπου των δύο ομάδων. Τον ΠΑΟΚ θα εκπροσωπήσουν ο προπονητής, Ράζβαν Λουτσέσκου κι ο αρχηγός της ομάδας, Αντρίγια Ζίβκοβιτς .