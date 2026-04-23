ΟΦΗ: Ντόπες από τους οπαδούς στο ΒΑΚ πριν τον τελικό

Οπαδοί του ΟΦΗ θα βρεθούν στην απογευματινή προπόνηση του ΟΦΗ στο ΒΑΚ, για να εμψυχώσουν τους παίκτες ενόψει του τελικού Κυπέλλου.

Παρουσία οπαδών θα γίνει σήμερα η προπόνηση του ΟΦΗ στο ΒΑΚ, προκειμένου να εμψυχώσουν τους παίκτες ενόψει του τελικού Κυπέλλου Betsson απέναντι στον ΠΑΟΚ το Σάββατο στο Πανθεσσαλικό.

Το ραντεβού έχει δοθεί για τις 17:15 έξω από το Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο, εκεί όπου οι φίλοι των «ασπρόμαυρων» αναμένεται να δημιουργήσουν ατμόσφαιρα στήριξης, δίνοντας το δικό τους μήνυμα πριν την αναχώρηση της ομάδας για τον Βόλο.

Στόχος είναι να δοθεί η απαραίτητη ψυχολογική ώθηση στους ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ, σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου, με τον τελικό να βρίσκεται πλέον προ των πυλών.

Η παρουσία του κόσμου, έστω και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, αναμένεται να αποτελέσει μια δυνατή «ένεση» ενθουσιασμού και αυτοπεποίθησης, με όλους να κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος: την κατάκτηση του τροπαίου.