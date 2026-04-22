Το τρελό roller coaster της Λέστερ στον 21ο αιώνα: Από το πρωτάθλημα του 2016 στον υποβιβασμό στη Γ΄ κατηγορία!

Η Λέστερ Σίτι στον 21ο αιώνα έχει ζήσει μια πορεία γεμάτη έντονες εναλλαγές. Τον Φεβρουάριο του 2000 κατέκτησε το Λιγκ Καπ για τρίτη φορά στην ιστορία της, Το 2016 κατακτά το πρωτάθλημα της Premier League και 10 χρόνια αργότερα υποβιβάζεται στη Γ΄ κατηγορία!

Αναλυτικά οι κυριότερες στιγμές των «Αλεπούδων» στον 21ο αιώνα:



Φεβρουάριος 2000: Η Λέστερ νικά την Τρανμίρ Ρόβερς στο «Γουέμπλεϊ» και κατακτά το Λιγκ Καπ για τρίτη φορά στην ιστορία της.



Μάιος 2000: Τερματίζει όγδοη στην Πρέμιερ Λιγκ.



Σεπτέμβριος 2001: Η Λέστερ αποκλείεται από το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ από τον Ερυθρό Αστέρα.



Απρίλιος 2002: Η Λέστερ υποβιβάζεται από την Πρέμιερ Λιγκ, τερματίζοντας τελευταία με 28 βαθμούς.



Ιούλιος 2002: Η Λέστερ αποχωρεί από το «Φίλμπερτ Στριτ» μετά από 118 χρόνια και μετακομίζει στο νέο «Στάδιο Γουόκερς».



Οκτώβριος 2002: Η Λέστερ τίθεται σε καθεστώς οικονομικής διαχείρισης



Μάιος 2003: Προβιβάζεται στην Πρέμιερ Λιγκ υπό τον Μίκι Άνταμς



Μάιος 2004: Η Λέστερ υποβιβάζεται στην Τσάμπιονσιπ με 33 βαθμούς



Απρίλιος 2007: Την αγοράζει ο Κροάτης Μίλαν Μαντάριτς



Μάιος 2008: Η Λέστερ υποβιβάζεται στην τρίτη κατηγορία για πρώτη φορά στην ιστορία της



Μάιος 2009: Η Λέστερ κατακτά τον τίτλο της League One (Γ΄ Κατηγορία) υπό τον Νάιτζελ Πίρσον



Μάιος 2010: Η Λέστερ χάνει από την Κάρντιφ Σίτι στα πέναλτι στα ημιτελικά των πλέι-οφ της Τσάμπιονσιπ.



Αύγουστος 2010: Η Λέστερ πωλείται στην Asian Football Investments, με επικεφαλής την King Power.



Μάιος 2013: Η Λέστερ χάνει από τη Γουότφορντ στα ημιτελικά των πλέι-οφ της Τσάμπιονσιπ



Μάιος 2014: Η Λέστερ κατακτά το πρωτάθλημα της Τσάμπιονσιπ υπό τον Νάιτζελ Πίρσον



Μάιος 2015: Η Λέστερ κερδίζει επτά από τα τελευταία εννέα παιχνίδια της, παραμένει στην Πρέμιερ Λιγκ και ολοκληρώνει τη «μεγάλη απόδραση»



Μάιος 2016: Η Λέστερ κατακτά την Πρέμιερ Λιγκ με απόδοση 5.000!



Απρίλιος 2017: Η Λέστερ φτάνει στους «8» του Τσάμπιονς Λιγκ πριν αποκλειστεί από την Ατλέτικο Μαδρίτης.



Οκτώβριος 2019: Η Λέστερ νικά τη Σαουθάμπτον με 9-0 εκτός έδρας στο «Σεντ Μέρις», καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εκτός έδρας νίκη στην ιστορία της πρώτης κατηγορίας της Αγγλίας, πριν τερματίσει 5η.



Φεβρουάριος 2021: Η Λέστερ αποκλείεται στους «32» του Γιουρόπα Λιγκ από τη Σλάβια Πράγας



Μάιος 2021: Η Λέστερ νικά την Τσέλσι στο Γουέμπλεϊ και κατακτά το Κύπελλο Αγγλίας για πρώτη φορά στην ιστορία της, αλλά τερματίζει ξανά 5η στην Πρέμιερ Λιγκ για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν.



Αύγουστος 2021: Η Λέστερ νικά τη Μάντσεστερ Σίτι στα πέναλτι και κατακτά το Κομιούνιτι Σιλντ για δεύτερη φορά.



Μάιος 2022: Η Λέστερ φτάνει στα ημιτελικά του πρώτου Κόνφερενς Λιγκ, όπου αποκλείεται από τη Ρόμα.



Μάιος 2023: Η Λέστερ υποβιβάζεται από την Πρέμιερ Λιγκ, έχοντας το υψηλότερο μισθολογικό κόστος που έχει υποβιβαστεί ποτέ από την πρώτη κατηγορία.



Μάιος 2024: Η Λέστερ κατακτά τον τίτλο της Τσάμπιονσιπ υπό τον Έντσο Μαρέσκα, καταγράφοντας ρεκόρ με τους περισσότερους τίτλους δεύτερης κατηγορίας (8).



Μάιος 2025: Η Λέστερ υποβιβάζεται από την Πρέμιερ Λιγκ με 25 βαθμούς



Φεβρουάριος 2026: Στη Λέστερ αφαιρούνται έξι βαθμοί για πρώτη φορά στην ιστορία της λόγω παραβίασης των οικονομικών κανονισμών της Αγγλικής Ποδοσφαιρικής Λίγκας



Απρίλιος 2026: 10 χρόνια μετά την κατάκτηση της Πρέμιερ Λιγκ, η Λέστερ Σίτι υποβιβάζεται στη Γ΄ κατηγορία για μόλις δεύτερη φορά στην ιστορία της, έχοντας το υψηλότερο μισθολογικό κόστος στην κατηγορία.



