Το τρελό roller coaster της Λέστερ στον 21ο αιώνα: Από το πρωτάθλημα του 2016 στον υποβιβασμό στη Γ΄ κατηγορία!

Αναλυτικά οι κυριότερες στιγμές των «Αλεπούδων» στον 21ο αιώνα:
Φεβρουάριος 2000: Η Λέστερ νικά την Τρανμίρ Ρόβερς στο «Γουέμπλεϊ» και κατακτά το Λιγκ Καπ για τρίτη φορά στην ιστορία της.
Μάιος 2000: Τερματίζει όγδοη στην Πρέμιερ Λιγκ.
Σεπτέμβριος 2001: Η Λέστερ αποκλείεται από το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ από τον Ερυθρό Αστέρα.
Απρίλιος 2002: Η Λέστερ υποβιβάζεται από την Πρέμιερ Λιγκ, τερματίζοντας τελευταία με 28 βαθμούς.
Ιούλιος 2002: Η Λέστερ αποχωρεί από το «Φίλμπερτ Στριτ» μετά από 118 χρόνια και μετακομίζει στο νέο «Στάδιο Γουόκερς».
Οκτώβριος 2002: Η Λέστερ τίθεται σε καθεστώς οικονομικής διαχείρισης
Μάιος 2003: Προβιβάζεται στην Πρέμιερ Λιγκ υπό τον Μίκι Άνταμς
Μάιος 2004: Η Λέστερ υποβιβάζεται στην Τσάμπιονσιπ με 33 βαθμούς
Απρίλιος 2007: Την αγοράζει ο Κροάτης Μίλαν Μαντάριτς
Μάιος 2008: Η Λέστερ υποβιβάζεται στην τρίτη κατηγορία για πρώτη φορά στην ιστορία της
Μάιος 2009: Η Λέστερ κατακτά τον τίτλο της League One (Γ΄ Κατηγορία) υπό τον Νάιτζελ Πίρσον
Μάιος 2010: Η Λέστερ χάνει από την Κάρντιφ Σίτι στα πέναλτι στα ημιτελικά των πλέι-οφ της Τσάμπιονσιπ.
Αύγουστος 2010: Η Λέστερ πωλείται στην Asian Football Investments, με επικεφαλής την King Power.
Μάιος 2013: Η Λέστερ χάνει από τη Γουότφορντ στα ημιτελικά των πλέι-οφ της Τσάμπιονσιπ
Μάιος 2014: Η Λέστερ κατακτά το πρωτάθλημα της Τσάμπιονσιπ υπό τον Νάιτζελ Πίρσον
Μάιος 2015: Η Λέστερ κερδίζει επτά από τα τελευταία εννέα παιχνίδια της, παραμένει στην Πρέμιερ Λιγκ και ολοκληρώνει τη «μεγάλη απόδραση»
Μάιος 2016: Η Λέστερ κατακτά την Πρέμιερ Λιγκ με απόδοση 5.000!
Απρίλιος 2017: Η Λέστερ φτάνει στους «8» του Τσάμπιονς Λιγκ πριν αποκλειστεί από την Ατλέτικο Μαδρίτης.
Οκτώβριος 2019: Η Λέστερ νικά τη Σαουθάμπτον με 9-0 εκτός έδρας στο «Σεντ Μέρις», καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εκτός έδρας νίκη στην ιστορία της πρώτης κατηγορίας της Αγγλίας, πριν τερματίσει 5η.
Φεβρουάριος 2021: Η Λέστερ αποκλείεται στους «32» του Γιουρόπα Λιγκ από τη Σλάβια Πράγας
Μάιος 2021: Η Λέστερ νικά την Τσέλσι στο Γουέμπλεϊ και κατακτά το Κύπελλο Αγγλίας για πρώτη φορά στην ιστορία της, αλλά τερματίζει ξανά 5η στην Πρέμιερ Λιγκ για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν.
Αύγουστος 2021: Η Λέστερ νικά τη Μάντσεστερ Σίτι στα πέναλτι και κατακτά το Κομιούνιτι Σιλντ για δεύτερη φορά.
Μάιος 2022: Η Λέστερ φτάνει στα ημιτελικά του πρώτου Κόνφερενς Λιγκ, όπου αποκλείεται από τη Ρόμα.
Μάιος 2023: Η Λέστερ υποβιβάζεται από την Πρέμιερ Λιγκ, έχοντας το υψηλότερο μισθολογικό κόστος που έχει υποβιβαστεί ποτέ από την πρώτη κατηγορία.
Μάιος 2024: Η Λέστερ κατακτά τον τίτλο της Τσάμπιονσιπ υπό τον Έντσο Μαρέσκα, καταγράφοντας ρεκόρ με τους περισσότερους τίτλους δεύτερης κατηγορίας (8).
Μάιος 2025: Η Λέστερ υποβιβάζεται από την Πρέμιερ Λιγκ με 25 βαθμούς
Φεβρουάριος 2026: Στη Λέστερ αφαιρούνται έξι βαθμοί για πρώτη φορά στην ιστορία της λόγω παραβίασης των οικονομικών κανονισμών της Αγγλικής Ποδοσφαιρικής Λίγκας
Απρίλιος 2026: 10 χρόνια μετά την κατάκτηση της Πρέμιερ Λιγκ, η Λέστερ Σίτι υποβιβάζεται στη Γ΄ κατηγορία για μόλις δεύτερη φορά στην ιστορία της, έχοντας το υψηλότερο μισθολογικό κόστος στην κατηγορία.