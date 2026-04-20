Επέστρεψε στη Νάπολι ο Λουκάκου - Ο Κόντε θα αποφασίσει για το μέλλον του

Ο Βέλγος επιθετικός ολοκλήρωσε την αποθεραπεία του στο Βέλγιο και επέστρεψε στην Ιταλία, περιμένοντας την απόφαση του Αντόνιο Κόντε.

Ο Ρομέλου Λουκάκου μετά τον τραυματισμό του αναχώρησε χωρίς άδεια από τη Νάπολι, για το Βέλγιο προκειμένου να περάσει το διάστημα της αποθεραπείας του στην πατρίδα του.

Η κίνηση του έμπειρου στράικερ, όπως είναι φυσικό προκάλεσε έντονο εκνευρισμό στους ανθρώπους των «παρτενοπέι» και η επιστροφή του στην Ιταλία θα σηματοδοτήσει εξελίξεις.

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ, ο Λουκάκου έχει εκφράσει την επιθυμία να επιλυθεί το ζήτημα και να επιστρέψει κανονικά στις προπονήσεις, όμως η τελική απόφαση θα παρθεί από τον Αντόνιο Κόντε.