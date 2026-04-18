Τελειώστε τους στην Λεωφόρο, η Κ17 δείχνει τον δρόμο!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την υποχρέωση παικτών και προπονητή, να νικήσουν αύριο και να τελειώσουν τον Ολυμπιακό για τελευταία φορά στην Λεωφόρο και τους μικρούς της Κ17, που έρχονται….

Ετσι και αλλιώς αυτό δεν είναι ένα απλό ντέρμπι. Συγκρούονται δύο διαφορετικοί κόσμοι. Το ηθικό με το ανήθικο. Το fair play με το «θα έκλεβα και το παιδί μου για να κερδίσω», η ομάδα που πολεμάει το παρασκήνιο με την ομάδα του παρασκηνίου και την προπαγάνδας. Αυτό το ντέρμπι όμως, είναι ακόμα πιο ξεχωριστό, διότι είναι το τελευταίο ντέρμπι στην Λεωφόρο.

Για αυτό το ματς δεν χρειάζεται να πεις πολλά. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα γεμίσει το γήπεδο και απαιτεί μόνο τη νίκη τίποτα άλλο. Δεν μας νοιάζει με ποιον τρόπο θα γίνει, με ποιον τρόπο θα παίξει η ομάδα σε αυτό το ματς μας νοιάζει μόνο η νίκη. Για να κλείσει η Λεωφόρος στα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, όπως πρέπει. Με την ομάδα του Πειραιά, να φεύγει ηττημένη και τελειωμένη από το πρωτάθλημα.

Μαθαίνω, ότι στο Κορωπί όλοι γνωρίζουν τη σημασία του αγώνα και ζουν για αυτό το ματς. Το θέλουν με τρέλα, το βλέπουν σαν ένα τελικό που κρίνει τίτλο. Οπότε μπαίνουν μέσα , κερδίζουν τους τελειώνουν και τους ρίχνουν στην εσωστρέφεια και να ψάχνουν από την Δευτέρα τον διάδοχο του Μπεντιλίμπαρ.

Σε αυτό το ματς δεν υπάρχει τίποτα άλλο, παρά μόνο η νίκη. Από το πρώτο δευτερόλεπτο, από την πρώτη μονομαχία οι παίκτες του Παναθηναϊκού πρέπει να δείξουν στους αντιπάλους τους, ότι δεν γλιτώνουν και η συγκέντρωση θα πρέπει να είναι στο 200%. Τα λάθη απαγορεύονται και ο κόσμος που έχει γεμίσει πίκρες όλα αυτά τα χρόνια περιμένει αυτή τη νίκη.

Ο κόσμος θα γεμίσει το γήπεδο, αλλά θα πρέπει να προσέξει, διότι οι αντίπαλοι θα έρθουν να προκαλέσουν. Ετσι έμαθαν χρόνια στην Λεωφόρο να παίρνουν στα χαρτιά νίκες. Είναι μετρ σε αυτό. Ότι και να κάνουν, όσο και αν προκαλέσουν , ο κόσμος δεν πρέπει να ασχοληθεί μαζί τους. Μόνο με την φωνή να σπρώξει την ομάδα στη νίκη.

Η Κ17 πέτυχε μία σπουδαία νίκη με 3-1 επί του ΠΑΟΚ και είναι μία ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος. Στις Ακαδημίες έγιναν μεγάλες αλλαγές αυτό το καλοκαίρι και ο Τάκης Φύσσας έφερε τον μετρ του είδους Θόδωρο Ελευθεριάδη και μαζί οργανώνουν και πάλι τα τμήματα υποδομής με στόχο να γίνει και πάλι ο Παναθηναϊκός αιμοδότης και να βγάζει παιδιά από τις Ακαδημίες του. Ηδη τα πρώτα αποτελέσματα φαίνονται.

Στην Κ17 υπάρχει μία χρυσή φουρνιά παικτών , που πρέπει να προσεχθεί και κάποια από αυτά τα παιδιά σε δύο χρόνια να είναι με βασικό ρόλο στην πρώτη ομάδα. Αυτή την φουρνιά την κατευθύνει ένας σπουδαίος προπονητής, ο Αγγελος Ζαζόπουλος. Ο τρόπος που παίζει η Κ17 είναι ο τρόπος που πρέπει να παίζει ο Παναθηναϊκός από την πρώτη ομάδα μέχρι την πιο μικρή κατηγορία στις υποδομές. Μοντέρνο ποδόσφαιρο, με οργάνωση, μπιλντ απ, σωστές τοποθετήσεις των παικτών ανάμεσα στις γραμμές, ώστε να αποφεύγουν ιδανικά το πρέσινγκ και συνδυαστικό ποδόσφαιρο στην επίθεση και πρέσινγκ ψηλά στοχευμένο και ανακτήσεις μπάλας. Η ομάδα νίκησε τον ΠΑΟΚ, που είναι μία πολύ καλή ομάδα με 3-1 για πλάκα και αγωνιζόμενη με παίκτη λιγότερο με μία κόκκινη που δεν ήταν ποτέ στον Τσίγκα, 30 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα.

*Για τον Λιόλιο ένα πράγμα θα πω. Γειασάν του μάγκα του Ηλία Παπαθεοδώρου, που τον ξεμπρόστιασε παίρνοντας ότι ρίσκο υπάρχει για την καριέρα του, αφού τα έβαλε με το σύστημα. Πρέπει να έχεις πολλά κιλά μπάλες για να το κάνεις και φαίνεται, πως η παράγκα στο μπάσκετ θα πέσει, από έναν μάγκα προπονητή, που θα τον γράψει η ιστορία.

*Για τα αίσχη στον Βύρωνα και την χούντα του Χαρδαλιά με τον Λιόλιο θα πω ένα μεγάλο μπράβο στον Βρανόπουλο, για την απόφαση να φύγει η ομάδα, μετά τον αποκλεισμό φίλων του Παναθηναϊκού να μπουν στο γήπεδο, ενώ είχαν εισιτήρια. Χαρδαλιά είσαι νάνος μπροστά στο μεγαλείο του Παναθηναϊκού και στις εκλογές, που έρχονται θα το καταλάβεις.