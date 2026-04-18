Νέος «πονοκέφαλος» στον ΠΑΟΚ - Ενοχλήσεις και νοκ άουτ με την ΑΕΚ ο Γιακουμάκης

Με πρόβλημα της τελευταίας στιγμής ολοκληρώθηκε η «ασπρόμαυρη» προετοιμασία στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, καθώς ο Γιώργος Γιακουμάκης ένιωσε ενοχλήσεις στον δικέφαλο και τέθηκε εκτός μάχης. Η κατάσταση του φορ του ΠΑΟΚ θα αξιολογηθεί εκ νέου τις επόμενες μέρες.
Η τελευταία προπόνηση ήταν αφιερωμένη στις τακτικές λεπτόμερειες της επικείμενης αναμέτρησης με την ΑΕΚ, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις.
Πέραν του Κρητικού φορ, στη Θεσσαλονίκη θα παραμείνει ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος συνέχισε την θεραπεία του. Ο ΠΑΟΚ αναχωρεί το απόγευμα από το αεροδρόμιο Μακεδονία με πτήση τσάρτερ για Αθήνα.