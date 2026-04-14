Απορρίφθηκε η διαμαρτυρία της Μπαρτσελόνα για τη διαιτησία του πρώτου προημιτελικού με την Ατλέτικο

Δικαίωση για την Ατλέτικο, με την UEFA να απορρίπτει την ένσταση που κατέθεσε η Μπαρτσελόνα για την διαιτησία του πρώτου προημιτελιού των δύο ομάδων, όπου οι Μαδριλένοι επικράτησαν με σκορ 2-0.

Η Μπαρτσελόνα είχε υποβάλλει επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA, για τις αποφάσεις του διαιτητή Ιστβαν Κόβατς και του VAR, στον πρώτο προημιτελικό του Champions League με την Ατλέτικο, που έγινε την περασμένη Τετάρτη (8/4) στο "Sporify Καμπ Νου" και έληξε με νίκη 2-0 των Μαδριλένων.

Η πειθαρχική επιτροπή της UEFA απέρριψε ως απαράδεκτη τη διαμαρτυρία των Καταλανών, η οποία επικεντρωνόταν σε δύο φάσεις: την αποβολή του Πάου Κουμπαρσί στο φινάλε του α΄ ημιχρόνου, για φάουλ στον Τζουλιάνο Σιμεόνε λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή (φάουλ από το οποίο σκόραρε ο Χούλιαν Άλβαρες), και για τον μη καταλογισμό πέναλτι σε χέρι του Μαρκ Πούμπιλ στο β΄ ημίχρονο, που θα οδηγούσε και σε αποβολή του αμυντικού των "ροχιμπλάνκος" με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Οι δύο ισπανικές ομάδες αναμετρώνται εκ νέου απόψε (14/4, 22:00) στη ρεβάνς και η ένταση έχει χτυπήσει... κόκκινο. Μετά τη χθεσινή προπόνηση της Μπαρτσελόνα στο «Μετροπολιτάνο», ο Χάνσι Φλικ διαμαρτυρήθηκε για το ύψος του χλοοτάπητα στον αγωνιστικό χώρο και ζήτησε νε υπάρξει επιθεώρηση από την UEFA.

Μετά το σχετικό έλεγχο, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία αποφάνθηκε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με το ύψος του χόρτου (26 χιλιοστά, εντός των προβλεπόμενων ορίων), ενώ συμφωνήθηκε ο χλοοτάπητας να ποτιστεί επαρκώς, τόσο πριν την έναρξη του αγώνα, όσο και κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας του ημιχρόνου.