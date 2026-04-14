Οριστικό «όχι» της Αστυνομίας: Με «νεκρές» ζώνες ο τελικός ΠΑΟΚ - ΟΦΗ!

Παρά τη διάθεση της ΕΠΟ αλλά και των ΠΑΟΚ - ΟΦΗ να καταργηθούν οι «νεκρές» ζώνες στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, η Αστυνομία άναψε «κόκκινο».

Όπως διαβάσατε προ ημερών μέσα από το SDNA, η στάση της Ελληνικής Αστυνομίας, στο κοινό αίτημα ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, για τη μη ύπαρξη «νεκρών» ζωνών στον μεγάλο τελικό Κυπέλλου του Πανθεσσαλικού, ήταν εξ αρχής αρνητική και πλέον πήρε επίσημη μορφή μέσω σχετικής ανακοίνωσης.

«Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας, με αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση της Δημόσιας Τάξης, την ομαλή και ασφαλή τέλεση του εν θέατι ποδοσφαιρικού αγώνα, δεν συμφωνεί με την κατάργηση της Ζώνης Ασφαλείας στα τμήματα των Κερκίδων 49/50 και 51/52 της Ανατολικής Κερκίδας του Πανθεσσαλικού Σταδίου, όπως άλλωστε αποφασίστηκε και στην υπ’ αριθμό 1003/2/476/1-ζ’ από 24.3.2026 Απόφασή μας».

ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, με γνώμονα τη φιλική σχέση που υπάρχει μεταξύ των δύο σωματείων, προχώρησαν σε από κοινού πρόταση προς την ΕΠΟ για να «καλυφθούν» όλες οι θέσεις του Πανθεσσαλικού Σταδίου στον τελικό της 25ης Απριλίου.

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ήταν θετική στο αίτημα αυτό, παρ'όλα αυτά, η Ελληνική Αστυνομία άναψε «κόκκινο» και δεν έκανε δεκτό το αίτημα για την απουσία νεκρών ζωνών για λόγους διασφάλισης της δημόσιας τάξης και την ομαλή και ασφαλή τέλεση του αγώνα.

Υπενθυμίζεται, πως οι δύο ομάδες έχουν εξασφαλίσει από περίπου 7.800 εισιτήρια...