Ντε Τσέρμπι: «Υπάρχει ο φόβος του υποβιβασμού αλλά είμαι αισιόδοξος»

O προπονητής της Τότεναμ, Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι μετά την ήττα από την Σάντερλαντ (1-0), τόνισε ότι υπάρχει ο φόβος του υποβιβασμού για την ομάδα του, εκφράζοντας ωστόσο την πίστη του, στους ποδοσφαιριστές του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ναι υπάρχει ο φόβος του υποβιβασμού, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ο στόχος είναι να κερδίσουμε έναν αγώνα και θα δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Είμαι αισιόδοξος, όχι γιατί είμαστε η Τότεναμ αλλά γιατί ξέρω αυτούς τους παίκτες και ποιοι πραγματικά είναι.

Δεν αξίζαμε να χάσουμε το παιχνίδι. Παίξαμε ένα καλό παιχνίδι, ίσως όχι αρκετά καλό για να κερδίσουμε αλλά ήμασταν άτυχοι σε μερικές καταστάσεις. Δεν μπορώ να πω τίποτα στους παίκτες γιατί έδωσαν το καλύτερό τους όσον αφορά τη στάση και το πνεύμα».