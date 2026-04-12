Ο Τζόλης χάρισε τη νίκη στην Μπριζ (vid)

Ο Χρήστος Τζόλης πρωταγωνίστησε στην ανατροπή της Μπριζ απέναντι στην Σιντ Τρούιντεν (2-1), με τον Έλληνα εξτρέμ να διαμορφώνει το τελικό σκορ.

Η Σιντ Τρούιντεν έπιασε στον «ύπνο» την Μπριζ και στο 22ο λεπτό με τον Ίτο διαμόρφωσε το 1-0, σκορ που έμεινε μέχρι την λήξη του ημιχρόνου, με τους φιλοξενούμενους να βρίσκουν τις απαντήσεις στο δεύτερο μέρος.

Αρχικά στο 48ο λεπτό ο Βελτέσεν ισοφάρισε για την Μπριζ σε 1-1, με τους φιλοξενούμενους στο 80ο λεπτό να φτάνουν στην ολική ανατροπή με τον Τζόλη να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.