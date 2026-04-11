Ξέσπασμα Αρμπελόα για τη διαιτησία στη Ρεάλ: «Το VAR επεμβαίνει μόνο όταν τους βολεύει»

Έντονα παράπονα από τη διαιτησία εξέφρασε ο Άλβαρο Αρμπελόα μετά την ισοπαλία της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Τζιρόνα (1-1) στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου.

Οι «μερένγκες» άφησαν δύο πολύτιμους βαθμούς στη μάχη του τίτλου στη La Liga και πλέον βλέπουν το ενδεχόμενο να μείνουν οριστικά πίσω, σε περίπτωση νίκης της Μπαρτσελόνα.

Μετά το ματς, ο Αρμπελόα στάθηκε σε μια επίμαχη φάση στο φινάλε, όταν ο Κιλιάν Μπαπέ έπεσε στην περιοχή έπειτα από επαφή με τον Βίτορ Ρέις, ζητώντας πέναλτι.

Ο Ισπανός τεχνικός ήταν ξεκάθαρος στις δηλώσεις του, τονίζοντας πως πρόκειται για «καθαρή παράβαση», ενώ εξαπέλυσε αιχμές και για τη χρήση του VAR.

«Για μένα είναι πέναλτι. Το VAR επεμβαίνει μόνο όταν τους βολεύει. Αυτά που βλέπουμε κάθε εβδομάδα επιβεβαιώνουν την άποψή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

