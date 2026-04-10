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«Ο Ντιντιέ Ντεσάν στη λίστα της Ρεάλ Μαδρίτης»

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Στο μοντέλο «Κάρλο Αντσελότι» φαίνεται ότι θα επιστρέψει η «Βασίλισσα», τσεκάροντας το όνομα του Γάλλου «εκλέκτορα».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του γαλλικού Μέσου, «RMC Sport», η Ρεάλ Μαδρίτης επιθυμεί να συνομιλήσει με τον Ντιντιέ Ντεσάν για να διαδεχθεί τον προσωρινό, Άλβαρο Αρμπελόα.

Οι «Μερένχες» δεν θέλουν έναν προπονητή-project, όπως ο Τσάμπι Αλόνσο, έτσι ο 57χρονος ομοσπονδιακός της εθνικής Γαλλίας είναι μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα και σύντομα «ελεύθερος», καθώς μετά το Μουντιάλ θα κλείσει ο κύκλος του στους «τρικολόρ».

«Κλειδί» στην υπόθεση ότι το όνομά του ενισχύεται από πολλούς στο εσωτερικό της Ρεάλ, ενώ στο ρόστερ ξεχωρίζουν, επίσης, οι Γάλλοι Μπαπέ, Τσουαμενί, Καμαβινγκά και Μεντί. 

«Ο Ντιντιέ Ντεσάν στη λίστα της Ρεάλ Μαδρίτης»