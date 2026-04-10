«Ο Ντιντιέ Ντεσάν στη λίστα της Ρεάλ Μαδρίτης»

Σύμφωνα με δημοσίευμα του γαλλικού Μέσου, «RMC Sport», η Ρεάλ Μαδρίτης επιθυμεί να συνομιλήσει με τον Ντιντιέ Ντεσάν για να διαδεχθεί τον προσωρινό, Άλβαρο Αρμπελόα.
Οι «Μερένχες» δεν θέλουν έναν προπονητή-project, όπως ο Τσάμπι Αλόνσο, έτσι ο 57χρονος ομοσπονδιακός της εθνικής Γαλλίας είναι μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα και σύντομα «ελεύθερος», καθώς μετά το Μουντιάλ θα κλείσει ο κύκλος του στους «τρικολόρ».
«Κλειδί» στην υπόθεση ότι το όνομά του ενισχύεται από πολλούς στο εσωτερικό της Ρεάλ, ενώ στο ρόστερ ξεχωρίζουν, επίσης, οι Γάλλοι Μπαπέ, Τσουαμενί, Καμαβινγκά και Μεντί.
🚨 INFO RMC SPORT - Didier Deschamps dans la short list du Real Madrid pour la saison prochaine.https://t.co/mL9uAeo9YJ@FabriceHawkins pic.twitter.com/A3yN9kMOsy— RMC Sport (@RMCsport) April 10, 2026