«Ο Ντιντιέ Ντεσάν στη λίστα της Ρεάλ Μαδρίτης»

Στο μοντέλο «Κάρλο Αντσελότι» φαίνεται ότι θα επιστρέψει η «Βασίλισσα», τσεκάροντας το όνομα του Γάλλου «εκλέκτορα».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του γαλλικού Μέσου, «RMC Sport», η Ρεάλ Μαδρίτης επιθυμεί να συνομιλήσει με τον Ντιντιέ Ντεσάν για να διαδεχθεί τον προσωρινό, Άλβαρο Αρμπελόα.

Οι «Μερένχες» δεν θέλουν έναν προπονητή-project, όπως ο Τσάμπι Αλόνσο, έτσι ο 57χρονος ομοσπονδιακός της εθνικής Γαλλίας είναι μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα και σύντομα «ελεύθερος», καθώς μετά το Μουντιάλ θα κλείσει ο κύκλος του στους «τρικολόρ».

«Κλειδί» στην υπόθεση ότι το όνομά του ενισχύεται από πολλούς στο εσωτερικό της Ρεάλ, ενώ στο ρόστερ ξεχωρίζουν, επίσης, οι Γάλλοι Μπαπέ, Τσουαμενί, Καμαβινγκά και Μεντί.