ΠΑΟΚ Β: Η πορεία... πρωταθλητισμού στα πλέι άουτ που «κλειδώνει» παραμονή

Με μία σχεδόν αψεγάδιαστη πορεία, ο ΠΑΟΚ Β βρίσκεται μία... ανάσα από την παραμονή του, έχοντας πολλούς και διαφορετικούς πρωταγωνιστές.

Κόντρα στον ΠΑΣ, οι «ασπρόμαυροι» έκαναν το... αυτονόητο, βγήκαν από την «υποχρέωση» και με ένα μπάζερ του Μάριου Καλαϊτσίδη, πήραν τη νίκη με 2-1, που επί της ουσίας τους έδωσε και την παραμονή.

Ψάχνοντας σενάρια, πιθανότητες και εκτός «λογικής» αποτελέσματα

Πλέον ο Δικέφαλος όχι απλά κρατάει την τύχη, αλλά μόνο αν «αυτοκτονήσει» θα χάσει την παραμονή. Δύο βαθμούς στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές, στις οποίες θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη, αντιμετωπίζοντας δύο ομάδες που έχουν υποβιβαστεί και μαθηματικά (Καμπανιακός-Μακεδονικός).

Στους 27 βαθμούς ο ΠΑΟΚ Β, στο +1 από τον Νέστο (26) που τον υποδέχεται στις 18 του Απρίλη και στο +7 από την Καβάλα (20), με την οποία έχει την ισοβαθμία.

Σε περίπτωση λοιπόν, που ο ΑΟΚ κάνει την οποιαδήποτε γκέλα, αυτόματα ο Δικέφαλος παραμένει σε κατηγορία, ενώ στο σενάριο που γίνει το 3/3 από τους «Αργοναύτες», τότε η ομάδα του Πονς θα ψάξει τους δύο βαθμούς που θα της είναι αρκετοί.

Οκτώ νίκες στα 10 τελευταία με συνεχή «επαφή» με τα αντίπαλα δίχτυα

Με ένα εκπληκτικό σερί και μία σταθερή «συνέπεια» στο σκοράρισμα, ο ΠΑΟΚ Β οδηγείται εκ του... ασφαλούς στην παραμονή, για έκτη συνεχόμενη σεζόν στη Super League 2.

Στα δέκα τελευταία παιχνίδια, ο Δικέφαλος μετράει οκτώ νίκες, χάνοντας στην Καβάλα (2-1) και λίγες εβδομάδες νωρίτερα, στη Χρυσούπολη με 1-0.

Το παιχνίδι στη Χρυσούπολη άλλωστε, είναι και το μοναδικό το τελευταίο 4μηνο, στο οποίο οι παίκτες του Ντάνι Πονς δεν βρήκαν γκολ, με το αμέσως προηγούμενο ματς με «μηδέν» ενεργητικό να είναι στις 13 Δεκεμβρίου στη Χαλάστρα απέναντι στην Καβάλα.



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: