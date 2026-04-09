Κωττάς στο SDNA: «Πάμε για τη νίκη με τον Νέστο για να ''σφραγίσουμε'' παραμονή»

Focus στον στόχο της παραμονής ήταν στις δηλώσεις του στο SDNA, ο Δημήτρης Κωττάς, ένας εκ των πρωταγωνιστών της νίκης του ΠΑΟΚ Β κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννενα (2-1).

Μία ασίστ από... χρυσάφι για τον στόπερ της δεύτερης ομάδας του Δικεφάλου, καθώς στο 90' με κεφαλιά-πάσα έδωσε στον Καλαϊτσίδη και αυτός «έγραψε» το τελικό 2-1, νίκη που επί της ουσίας δίνει την παραμονή στον ΠΑΟΚ Β.

Ο Δημήτρης Κωττάς στις δηλώσεις του στο SDNA φάνηκε προσηλωμένος στον στόχο και στο επόμενο παιχνίδι με τον Νέστο, ενώ όπως ανέφερε, το πιο σημαντικό στο ποδόσφαιρο είναι να αντιδράς σωστά όταν βρίσκεσαι υπό πίεση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο SDNA:

Για το ότι ο ΠΑΟΚ Β βρίσκεται... αγκαλιά με την παραμονή και χάρη στην ασίστ του: «Μαθηματικά δεν έχουμε κλειδώσει την παραμονή. Θέλουμε ακόμα μία νίκη νομίζω. Την άλλη εβδομάδα παίζουμε με τη Χρυσούπολη και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε για να τελειώνουμε και μαθηματικά».

Για το αν είχε άγχος η ομάδα μετά την ήττα στην Καβάλα: «Στο ποδόσφαιρο σε κάθε ματς υπάρχει πίεση, είναι λογικό. Το θέμα είναι να αντιδράς σε αυτή την πίεση, να βγαίνεις πιο δυνατός από τέτοιες καταστάσεις και νομίζω αφού βρεθήκαμε σε μία τέτοια στο β' ημίχρονο, καταφέραμε και αντιδράσαμε σωστά».