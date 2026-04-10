Ντοναρούμα για Εθνική Ιταλίας: «Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή»

Ο διεθνής Ιταλός πορτιέρε δήλωσε ότι πληγώθηκε από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι οι παίκτες της εθνικής ομάδας είχαν ζητήσει μπόνους εάν προκρίνονταν στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Η Ιταλία αποκλείστηκε στα playoffs από τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη από ένα τρίτο στη σειρά Παγκόσμιο Κύπελλο. «Ως αρχηγός, δεν ζήτησα ποτέ ούτε ένα ευρώ από την εθνική ομάδα της Ιταλίας», δήλωσε ο Τζιανλουίζι Ντοναρούμα στο Sky Sports Italia.

«Αυτό που κάνει η εθνική ομάδα, όπως πάντα, σε κάθε διοργάνωση, είναι να δίνει ένα δώρο στους παίκτες όταν υπάρχει πρόκριση σε ένα τουρνουά. Αυτό ήταν όλο, αλλά κανείς δεν ζήτησε τίποτα από την ομοσπονδία. Η ανταμοιβή μας ήταν να πάμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο», τόνισε.

Μετά τον αποκλεισμό παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους, ο πρόεδρος της ιταλικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου , Γκαμπριέλε Γκραβίνα,, ο επικεφαλής της εθνικής ομάδας, Τζανλουίτζι Μπουφόν και ο προπονητής, Τζενάρο Γκατούζο.

«Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή, να προχωρήσουμε», δήλωσε ο 27χρονος τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Σίτι. «Πρέπει να ανακάμψουμε. Απομένουν τέσσερα χρόνια μέχρι το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, κι εν τω μεταξύ υπάρχουν μεγάλες διοργανώσεις όπως το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το Nations League.

Πριν σκεφτούμε το Παγκόσμιο Κύπελλο, πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά τα μεγάλα τουρνουά ενδιάμεσα και πρέπει να ξεκινήσουμε δυναμικά αμέσως»., πρόσθεσε.