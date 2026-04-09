Bρούτσης: Το ρεκόρ δεκαετίας στα εισιτήρια της Super League οφείλεται και στην πολιτική κατά της βίας

Το ρεκόρ δεκαετίας στα εισιτήρια της Super League οφείλεται και στην πολιτική κατά της βίας, όπως αναφέρει ο Γιάννης Βρούτσης.

Με μήνυμα που έστειλε σε ανθρώπους του αθλητισμού, ο αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για θέματα αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, συσχετίζει την αύξηση των εισιτηρίων στη Super League με την κυβερνητική πολιτική στο θέμα τη βίας στα γήπεδα.

Αναλυτικά αναφέρει τα εξής:

"Τα γήπεδα γεμίζουν ξανά. Οι οικογένειες επιστρέφουν. Οι φίλαθλοι νιώθουν ασφαλείς. Η πολιτική κατά της βίας δικαιώνεται στην πράξη!

Η εικόνα στα γήπεδα αλλάζει. Και αλλάζει με στοιχεία καθώς το αποτέλεσμα είναι μετρήσιμο:

Ρεκόρ δεκαετίας καταγράφηκε στα εισιτήρια της Stoiximan Super League κατά την κανονική περίοδο των 26 αγωνιστικών, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα διοργανώτρια αρχή, με συνολική προσέλευση που ξεπερνά το 1,4 εκατ. φιλάθλους, μέσο όρο σχεδόν 8.000 ανά αγώνα και αύξηση σε σχέση με πέρυσι 18,97% ( από 1.182.478 )

Δεν είναι συγκυρία, είναι αποτέλεσμα ενός ποιοτικότερου και ανταγωνιστικότερου ποδοσφαίρου αλλά και της κυβερνητικής πολιτικής που με σαφή βούληση προχώρησε από το 2024 σε παρεμβάσεις για την ασφάλεια στα γήπεδα που για χρόνια θεωρούνταν «αδύνατες»:

Υποχρεωτική εγκατάσταση σύγχρονων λειτουργικών καμερών και πλήρης ηλεκτρονική εποπτεία

Ψηφιακός έλεγχος εισόδου και ταυτοποίηση φιλάθλων

Δημιουργία νέας Δ.Ε.Α.Β με αυτοματοποιημένες διοικητικές κυρώσεις

Μηδενική ανοχή στη βία εντός και εκτός γηπέδων

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