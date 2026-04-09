«Σύννεφα» στις σχέσεις Μπενφίκα και Μουρίνιο

Η Ισπανική «As» αναφέρει ότι μόνο σίγουρο δεν είναι ότι ο Ππορτογάλος θα συνεχίσει στον πάγκο της Μπενφίκα.

Ο Ζοζέ Μουρίνιο ανέλαβε τη Μπενφίκα τον περασμένο Σεπτέμβριο, έχει συμβόλαιο με την ομάδα, μέχρι το 2027, ωστόσο όπως αναφέρει η Ισπανική «As», μόνο σίγουρο δεν είναι ότι θα συνεχίσει στον πάγκο της Μπενφίκα.

Οι «αετοί» αποκλείστηκαν στα play off του Champions League, έμειναν εκτός και από τα δύο εγχώρια Κύπελλα, ενώ στο πρωτάθλημα βρίσκονται στην τρίτη θέση, με 66 βαθμούς, επτά λιγότερους από την πρωτοπόρο Πόρτο.

Σύμφωνα με την «as» λοιπόν, η παρουσία του Μουρίνιο στον πάγκο της Μπενφίκα τη νέα σεζόν, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό και η κρίσιμη συζήτηση αναμένεται να γίνει στο τέλος της χρονιάς.