Φωνάζει για πέναλτι ο Ατρόμητος με την Κηφισιά (vid)

Για πέναλτι που δεν δόθηκε από Τζήλο και Ζαμπαλά (VAR) στον αγώνα με την Κηφισιά κάνουν λόγο στο Περιστέρι.

Οι Περιστεριώτες θεωρούν ότι υπήρξε παράβαση στο μαρκάρισμα του Ρουκουνάκη επάνω στον Μίχορλ στο 59ο λεπτό, στη χθεσινή (8/4) αναμέτρηση με την Κηφισιά για τη 2η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League.

Με διαρροή τους οι άνθρωποι του Ατρομήτου, τονίζουν ότι τόσο ο Τζήλος που ήταν ο διαιτητής του αγώνα, όσο και ο Ζαμπαλάς από το VAR που δεν παρενέβη, δεν έδωσαν την παράβαση, με τον παίκτη των γηπεδούχων να σουτάρει αρχικά (άουτ) και στη συνέχεια να ανατρέπεται από τον αντίπαλό του με το χέρι.

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