Ο Απρίλιος του ΠΑΟΚ - Remake με Μπιλμπάο, γενέθλια και τελικός με ΟΦΗ στα 100 του χρόνια!

Ο ΠΑΟΚ μπήκε σε έναν Απρίλιο που μοιάζει βγαλμένος από σενάριο: Μπιλμπάο ξανά, τα 100ά γενέθλια και ένας τελικός με τον ΟΦΗ που μπορεί να «γράψει» το ιδανικό φινάλε.

Όταν ο Δικέφαλος βρίσκεται στα... σχοινιά, στα όρια, εκεί που όλοι τον έχουν ξεγραμμένο, τότε «ξυπνάει». Ξυπνάει και μετράει τελικούς σε κάθε άθλημα.

Και ήταν γραφτό, λίγες μέρες μετά τη συμπλήρωση 100 χρόνων ζωής, ο ΠΑΟΚ να παίξει τρεις τελικούς μέσα σε μία εβδομάδα, σε έναν Απρίλιο ιστορικό.

Στις 20 Απριλίου η Θεσσαλονίκη θα βάλει τα... γιορτινά της, καθώς οι «ασπρόμαυροι» σβήνουν το 100ό τους κεράκι, σε μία ξεχωριστή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Αριστοτέλους.

48 ώρα αργότερα (22/4) λίγα χιλιόμετρα ανατολικότερα, στο PAOK Sports Arena το... dejavou του περσινού FIBA Europe Cup. Κόντρα στη Μπιλμπάο, μία ομάδα που «πλήγωσε» πέρσι τον Δικέφαλο, όμως οι παίκτες του Μπούτσκου δείχνουν πολύ σκληροί για να πεθάνουν, κάτι που απέδειξαν (και) στη Μούρθια.

«Σκυτάλη» το Πανθεσσαλικό στις 25 του ίδιου μήνα. Τελικός Κυπέλλου Ελλάδος Betsson σε «ασπρόμαυρο» φόντο, ΠΑΟΚ εναντίον ΟΦΗ, με τους Θεσσαλονικείς να ψάχνουν τον ένατό τους τίτλο στη διοργάνωση κόντρα στους ψυχωμένους Κρητικούς.

Ο γενεθλιακός μήνας του ΠΑΟΚ θα ρίξει... αυλαία στη μακρινή Χώρα των Βάσκων, όταν την 29η Απριλίου, οι «ασπρόμαυροι» θα αντιμετωπίσουν στον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup την ομάδα του Πονσαρνάου, ψάχνοντας την τρίτη και... φαρμακερή στη Bilbao Arena.

Ένας Απρίλιος που μπορεί να ολοκληρωθεί «μαγικά» με δύο κούπες -η μία μάλιστα ευρωπαϊκή-, όμως, όπως λέει και μία... ψυχή από τη Ρουμανία, πηγαίνουμε game by game.