Ο ΠΑΟΚ ζήτησε να μην υπάρχουν «νεκρές» ζώνες στον τελικό με τον ΟΦΗ!

Με δεδομένο πως ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, ειδικά σε επίπεδο οπαδικό, διατηρούν άριστες σχέσεις, οι Θεσσαλονικείς ζήτησαν να μην υπάρχουν «νεκρές» ζώνες στον τελικό προκειμένου να εξυπηρετηθεί ακόμη περισσότερος κόσμος!

Η προετοιμασία από πλευράς Θεσσαλονικιών για την κατανομή των εισιτηρίων του μεγάλου τελικού Κυπέλλου Ελλάδος Betsson συνεχίζεται.

Ο ΠΑΟΚ ζήτησε να μην υπάρχουν «νεκρές» ζώνες στις κερκίδες του Πανθεσσαλικού, καθώς υπάρχει δεδομένα φιλικό κλίμα μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων.

Υπενθυμίζεται, πως με τα τωρινά δεδομένα, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ δικαιούνται από περίπου 7.800 εισιτήρια, με αρκετές θέσεις να παραμένουν «κενές», μετά από εντολή των αστυνομικών αρχών.



Το αίτημα έχει αποσταλεί στην ΕΠΟ, όμως την κυρία ευθύνη έχει η Ελληνική Αστυνομία, που αναμένεται να πάρει την απόφαση, μετά τις απαραίτητες «ζυμώσεις» μεταξύ του ΠΑΟΚ, του ΟΦΗ αλλά και της διοργανώτριας αρχής.