Γράφει ιστορία στη Χάιντουκ ο Λιβάγια – Ανέβηκε στην κορυφή των σκόρερ της ομάδας (vid)

Ο Μάρκο Λιβάγια πέτυχε δύο γκολ χθες στη νίκη της Χάιντουκ επί της Ίστρα με 3-1 και έγραψε ιστορία.

Απίθανα πράγματα συνεχίζει να κάνει ο Μάρκο Λιβάγια στην Κροατία και τη Χάιντουκ Σπλιτ. Ο 32χρονος πρώην φορ της ΑΕΚ πέτυχε δύο τέρματα χθες στη νίκη επί της Ίστρα με 3-1 και έφτασε μια ιστορική επίδοση.

Ο Λιβάγια έφτασε τα 90 τέρματα με τη φανέλα της Χάιντουκ, ισοφαρίζοντας τον Μίο Τσάκτας στην κορυφή των καλύτερων σκόρερ του συλλόγου, σε επίπεδο πρωταθλήματος. Την τρέχουσα σεζόν έχει πετύχει οκτώ τέρματα σε 20 αναμετρήσεις, ενώ έχει μοιράσει πέντε ασίστ.

Οι κορυφαίες αυτές επιδόσεις του έχουν ανοίξει τη συζήτηση για το μέλλον του, καθώς το συμβόλαίο του με την ομάδα του Σπλιτ λήγει το 2027 και ακόμα δεν υπάρχει συμφωνία για ανανέωση.