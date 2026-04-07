Με γκολ του Χάβερτς στο 91’ η Άρσεναλ πήρε τεράστια νίκη στην Λισαβόνα επί της Σπόρτινγκ (0-1) και προβάδισμα πρόκρισης στα ημιτελικά του Champions League.

Σπόρτινγκ και Άρσεναλ έδειξαν ότι δεν ήθελαν με τίποτα να χάσουν, έδωσαν ένα ματς με ελάχιστο ρίσκο και φάσεις, όμως στο φινάλε μίλησε η ποιότητα της ομάδας του Μίκελ Αρτέτα. Οι Gunners έφυγαν με 0-1 από την Λισαβόνα χάρη σε γκολ του Χάβερτς στο 91’ και έχουν πλέον τεράστιο προβάδισμα για να είναι για δεύτερη σερί χρονιά στα ημιτελικά της κορυφαίας διοργάνωσης.

Στο 7’ οι γηπεδούχοι είχαν τη μεγαλύτερη φάση τους όταν μετά από μακρινή μπαλιά του Ντιομαντέ ο Αραούχο έφυγε μόνος του αλλά το δυνατό τελείωμα πήγε στο δοκάρι. Ίδια κατάληξη είχε και το κόρνερ του Μαντουέκε στο 15’ με την Άρσεναλ να ισοφαρίζει στη σχετική κατηγορία και το πρώτο μέρος να φεύγει συνοπτικά με 0-0 χωρίς άλλες ευκαιρίες και κάτι που να αξίζει να θυμόμαστε.

Στην επανάληψη Όντεγκαρντ (54’) και Τρινκάο (57’) είχαν άψυχα σουτ, ο Γιόκερες παρέμενε… άφαντος κόντρα στην παλιά του ομάδα έχοντας μονοψήφιο αριθμό επαφών και η μία από αυτές ήταν δυστυχώς για τους Άγγλους στο 64’ όταν ηταν οφσάιντ και η αιτία να ακυρωθεί η γκολάρα του Θουμπιμέντι με σουτ εκτός περιοχής.

Ευτυχώς όμως για τους φιλοξενούμενους, είχαν τον Ράγια που έκανε εκπληκτική απόκρουση στο 83’ στην κεφαλιά του Κατάμο και στο 87’ έκανε διπλή επέμβαση για να κρατήσει το 0-0, το οποίο έμεινε μέχρι το 91’ όταν ο Μαρτινέλι έκανε τρομερή μπαλιά στον Χάβερτς που κατέβασε και πλάσαρε άψογα χαρίζοντας την τεράστια νίκη στους Gunners (0-1).

Σπόρτινγκ (Ρούι Μπόρζες): Ρούι Σίλβα, Φρεσνέδα, Ντιομαντέ, Ινάσιο, Αραούχο, Σιμόες (62’ Μπρανγκάσα), Μορίτα, Κατάμο, Γκονσάλβες (79’ Νελ), Τρινκάο, Σουάρες.

Άρσεναλ (Μίκελ Αρτέτα): Ράγια, Καλαφιόρι, Μαγκαλάες, Σαλιμπά, Γουάιτ, Θουμπιμέντι, Ράις, Όντεγκααρντ (70’ Χάβερτς), Μαντουέκε (76’ Ντάουμαν), Τροσάρ (76’ Μαρτινέλι), Γιόκερες.