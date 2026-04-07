Σκάνδαλο στη Μπέτις: Μένει εκτός ο Ντεόσα λόγω της σχέσης του με την κόρη του Χοακίν

Η Ρεάλ Μπέτις προχώρησε το καλοκαίρι στην απόκτηση του Νέλσον Ντεόσα από τη Μοντερέι, δαπανώντας περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες ο ποδοσφαιριστής έχει τεθεί εκτός ομάδας, με τα αίτια να μην σχετίζονται με την αγωνιστική του εικόνα.

Ισπανικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο παίκτης φέρεται να διατηρούσε σχέση με τη μεγαλύτερη κόρη του Χοακίν Σάντσες, μιας εμβληματικής μορφής της ομάδας που πλέον έχει διοικητικό ρόλο ως σύμβουλος.

Παράλληλα, υπάρχει και εναλλακτική εκδοχή που θέλει τον Ντεόσα να τιμωρήθηκε λόγω φωτογραφιών που κυκλοφόρησαν στα social media, στις οποίες εμφανίζεται σε νυχτερινές εξόδους.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Ντεόσα μετρά φέτος 27 συμμετοχές, με συνολικό χρόνο 1.313 λεπτά, έχοντας καταγράψει μόλις μία ασίστ, χωρίς να βρει δίχτυα.